В Польше нашли бетонную боеголовку ракеты, упавшей в апреле

В Польше нашли боеголовку ракеты, обломки которой нашли под городом Быдгощ в апреле, заявил глава канцелярии польского президента Павла Шрота. По его словам, ракета была российской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters Фото: Kacper Pempel/File Photo, Reuters

«Что касается боеголовки, то она обнаружена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона»,— рассказал господин Шрот (цитата по телеканалу Polsat).

27 апреля польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость были найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Утверждалось, что это оказалась ракета «воздух—поверхность» с надписями на русском языке. Местные СМИ писали, что это стратегическая авиационная крылатая ракета X-55. Официально польские военные никакие данные не приводили.

В ноябре 2022 года в польской деревне Пшеводув упала ракета, погибли два человека. Президент страны Анджей Дуда назвал инцидент несчастным случаем. Минобороны России утверждало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносило. Украинские власти свою причастность также отрицали.

Лаура Кеффер