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WSJ: Джеффри Эпштейн пытался шантажировать Билла Гейтса из-за его романа с россиянкой

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле, пытался шантажировать основателя Miscosoft Билла Гейтса из-за его романа с бриджисткой из России Милой Антоновой. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн

Фото: Reuters

Джеффри Эпштейн

Фото: Reuters

Согласно информации, представленной в профиле Милы Антоновой в LinkedIn, с 2000 по 2005 год она училась в университете в России. Позже женщина основала бридж-клуб в США, а затем начала работать инженером-программистом. В 2010 году на YouTube было опубликовано видео, в котором госпожа Антонова рассказала о встрече с Биллом Гейтсом на турнире по бриджу и об их совместной партии.

По данным WSJ, Мила Антонова планировала открыть школу игры в бридж и искала тех, кто сможет профинансировать проект. Согласно документам, с которыми ознакомилась WSJ, на школу под названием BridgePlanet госпоже Антоновой требовалось $500 тыс. Занимавший в то время должность советника господина Гейтса Борис Николич познакомил женщину с Джеффри Эпштейном. В ноябре 2013 года они встретилась и обсудили детали проекта. Однако позднее Джеффри Эпштейн отказался инвестировать в школу.

По словам Милы Антоновой, после того как ей не удалось получить финансирование для BridgePlanet, она решила стать программистом и попросила знакомых одолжить ей денег на учебу. Поддержать женщину согласился Джеффри Эпштейн. «Когда я спросила почему, он ответил что-то вроде того, что он богат и хочет помогать людям, когда может»,— сказала госпожа Антонова WSJ.

Собеседники газеты утверждают, что в 2017 году Джеффри Эпштейн направил Биллу Гейтсу письмо, в котором попросил основателя Microsoft возместить ему расходы на учебу Милы Антоновой. По словам источников WSJ, сумма «была несущественна», но Джеффри Эпштейн указал, что ему известно о тайном романе господина Гейтса с госпожой Антоновой в прошлом, и угрожал обнародовать эту информацию.

Как пишет WSJ, Джеффри Эпштейн потребовал от Билла Гейтса деньги после того, как не смог убедить его принять участие в создании многомиллиардного благотворительного фонда с JPMorgan. Несколько лет переговоров Джеффри Эпштейна с JPMorgan и основателем Microsoft завершились безрезультатно. Фонд так и не удалось основать.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Через месяц, не дожидаясь суда, Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюремной камере.

История Джеффри Эпштейна — в материале «Ъ» «Его проблемное высочество».

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