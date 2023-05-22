На Кубани завели уголовное дело по факту затягивания строительства ЖСК «Меридиан 2»

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту нарушения прав дольщиков из-за затянувшегося строительства ЖСК «Меридиан 2» («Горизонт») в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обращение к председателю следственного комитета России Александру Бастрыкину поступило от дольщиков жилого комплекса в феврале текущего года. По данным ведомства, дом внесли в список проблемных объектов еще в 2018 году. Дом строился с привлечением денег граждан, но разрешительной документации на возведение комплекса у застройщика не было.

«На протяжении нескольких лет граждане не могут получить квартиры, мер к завершению строительства домов не принимается»,— говорится в сообщении.

Ситуацию поставили на контроль в центральном аппарате СКР. Александр Бастрыкин затребовал доклад о сложившейся ситуации и возможности восстановления прав дольщиков.

Ранее в крае начали процессуальную проверку данных сведений. В 2022 году были осуждены застройщики ЖСК «Меридиан». В ходе заседания было установлено, что средства дольщиков в размере 120 руб. похитила группа участников религиозного объединения «Исход», позднее переименованного в «Церковь христианской миссии». Четверых сообщников отправили в колонию на 5 лет. Еще четыре злоумышленника получили условные сроки (от 1,5 до 5 лет). Разбирательство стало одним из самых громких в регионе по итогам прошлого года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram