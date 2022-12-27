Прокурор Кубани рассказал о самых громких преступлениях за 2022 год

В 2022 году в Краснодарском крае рассмотрено 29 громких уголовных дел в отношении 65 лиц. Об этом во время онлайн-конференции сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

Прокурор отметил, что если брать во внимание масштабы преступлений, то, как и прежде, это процессы, связанные с долевым строительством и приговорами в отношении недобросовестных застройщиков.

«В качестве характерного примера приведу приговор Хостинского районного суда Сочи в отношении Анзора Пруидзе и соучастников, они осуждены за хищение денежных средств у 1327 участников долевого строительства на общую сумму более 3,2 млрд руб. Аналогичный приговор вынесен в отношении 9 подсудимых Прикубанским районным судом Краснодара за совершение хищения денежных средств у 715 потерпевших по строительству ЖСК «Меридиан», ЖСК «Южная Равнина», ЖСК «Горизонт» на общую сумму свыше 560 млн руб.», - рассказал Сергей Табельский.

Тат Гаспарян

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