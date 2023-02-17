Глава СКР запросил доклад о нарушениях прав дольщиков ЖСК «Горизонт» в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует расследование о нарушениях прав участников долевого строительства ЖСК «Меридиан 2» («Горизонт») в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

К главе ведомства обратились дольщики жилого комплекса, сообщив о нарушении их прав на своевременное получение жилья в строящихся домах. Они отмечают, что уже несколько лет не могут получить ключи от квартир, а мер к завершению строительства домов не принимается.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил доложить руководителю регионального ведомства Андрею Маслову о принятом по ее итогам решении. Ход и результаты расследования будут поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

По итогам 2022 года уголовное дело в отношении застройщиков ЖСК «Горизонт» стало одним из самых громких. Девять человек были осуждены за хищение более 560 млн руб. у 715 дольщиков ЖСК «Горизонт», ЖСК «Меридиан» и ЖСК «Южная Равнина».

Татьяна Ручкина

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