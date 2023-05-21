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Коммерсантъ FM
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28-й тур

«Локомотив»—«Факел» 1:0

Миранчук, 87.

«Торпедо»—«Динамо» 0:3

Тюкавин, 2; Гладышев, 45; Захарян, 53.

«Оренбург»—«Зенит» 2:2

Эктов, 41; Гойкович, 62 — Мантуан, 28; Сергеев, 90+5.

«Ахмат»—«Химки» 3:0

Карапузов, 28; Тимофеев 49; Харин, 63.

«Крылья Советов»—«Урал» 3:0

Гленн Бейл, 45+4; Цыпченко, 53; Гарре, 60 (пен.).

«Спартак»—ЦСКА 2:1

Промес, 43, 90 — Медина, 37. Незабитый пенальти: Промес, 90. Удаления: Соболев, 69 — Роша, 69.

«Краснодар»—«Ростов» 3:0

Ионов, 3; Кордоба, 10; Кокшаров, 33.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 28 20 6 2 72:19 66

2. ЦСКА 28 16 6 6 52:26 54

3. «Спартак» 28 15 8 5 60:37 53

4. «Ростов» 28 14 8 6 44:38 50

5. «Ахмат» 28 15 4 9 47:34 49

6. «Краснодар» 28 13 7 8 60:44 46

7. «Динамо» 28 13 6 9 47:38 45

8. «Оренбург» 28 12 4 12 52:54 40

9. «Локомотив» 28 11 6 11 47:43 39

10. «Сочи» 27 11 4 12 36:48 37

11. «Урал» 28 8 6 14 29:45 30

12. «Крылья Советов» 28 7 8 13 30:43 29

13. «Факел» 28 5 12 11 34:46 27

14. «Нижний Новгород» 27 6 5 16 27:50 23

15. «Химки» 28 4 6 18 25:62 18

16. «Торпедо» 28 3 4 21 20:55 13

Матч «Пари Нижний Новгород»—«Сочи» пройдет сегодня.

  • Газета «Коммерсантъ» №88/П от 22.05.2023, стр. 12

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