Тяжелому контенту припаяли плату

Плата интернет-сервисов операторам связи за пропуск «основного» интернет-трафика (больших потоков видео и т. п.) может стать обязательной. В проекте стратегии развития связи инициатива сформулирована таким образом, что из-под нее выведены отечественные VK, Rutube и другие сервисы, входящие в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Требования могут затронуть российские онлайн-кинотеатры, но участники рынка считают, что инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с зарубежных сервисов: Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

Авторы «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» (предварительный текст документа подготовлен Минцифры совместно с операторами связи, см. “Ъ” от 19 мая) предложили закрепить за интернет-компаниями, формирующими «основной трафик на сетях связи», обязательство заключать с операторами связи коммерческие договоры о его пропуске. Из-под нормативного требования предлагается вывести компании из реестра ОРИ (ведется Роскомнадзором): «ВКонтакте», «Дзен» и «Одноклассники» (принадлежат VK), сервисы «Яндекса», а также видеохостинг Rutube, принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» (ГПМХ). Среди ОРИ нет YouTube (принадлежит Google); единственный зарубежный видеохостинг в реестре — Vimeo. Онлайн-кинотеатров также нет в реестре, таким образом, они попадают под требования.

В документе утверждается, что планируемый объем трафика в России будет увеличиваться не менее чем на 25% в год, причем в потребительском сегменте — за счет стриминга видео в разрешении 4K и 8K, приложений дополненной и виртуальной реальности и «"тяжелого" мультимедийного контента». Авторы инициативы ссылаются на международный опыт — в частности, на принятое в 2019 году решение окружного суда в Южной Корее, по которому онлайн-кинотеатр Netflix должен заплатить оператору SK Broadband компенсацию за пропуск трафика (Netflix оспаривает решение).

Введение так называемого налога на пропуск трафика с зарубежных сервисов власти обсуждают не первый год, но соответствующе регулирование до настоящего момента так и не было разработано. В 2022 году правительство обсуждало введение такого платежа в пользу российских операторов связи в качестве меры поддержки (см. “Ъ” от 24 марта 2023 года). Операторы ранее отмечали, что значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp. Упомянутая инициатива входила в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ (см. “Ъ” от 24 ноября 2021 года). В ее поддержку ранее также активно высказывался «Ростелеком».

Российские контент-провайдеры — особенно те, что не состоят в реестре ОРИ — уже оплачивают услуги операторов связи «или напрямую, или через коммерческих операторов CDN», говорит гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий. Он допустил, что инициатива направлена на получение отчислений от зарубежных компаний. Директор по технологии онлайн-кинотеатра «Иви» Евгений Россинский подтвердил “Ъ”, что компания платит операторам за предоставление каналов связи к дата-центрам: «Это очень существенная статья расходов, которая ощутимо влияет на себестоимость наших услуг». В «Яндексе», VK, ГПМХ, «Ростелекоме» и принадлежащем ему Wink отказались от комментариев. В Kion перенаправили запрос “Ъ” к владельцу кинотеатра — оператору МТС; там отказались от комментариев. В Минцифры не ответили “Ъ”.

Идея сборов на инфраструктуру с интернет-компаний никогда не выглядела реализуемой, а с уходом Netflix из России и началом банкротства российского юрлица Google «не появилось новых аргументов в ее поддержку», говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Попытки же добиться отчислений с других компаний, разворачивающих на инфраструктуре операторов свои сети доставки контента (CDN), создадут риск разрыва сотрудничества: «Тогда операторы останутся с клиентами, жалующимися на низкую скорость доступа». По словам господина Бырдина, на официальные онлайн-кинотеатры приходится не более 15% видеотрафика в России: «Остальное занимают, в частности, YouTube, трафик видео из соцсетей и пиратские сервисы».

Законодательного механизма, который позволил бы собирать с зарубежных компаний «налог на трафик», нет, и создать его вряд ли получится, говорит собеседник “Ъ” на IT-рынке: «Очевидный вариант — блокировка зарубежного сервиса в РФ. Но сейчас, например, несмотря на то что юрлицо Google в РФ банкротится, а компания получила оборотный штраф 21,8 млрд руб. за отказ удалить запрещенный контент, сервисы Google в РФ не блокируют, поскольку полноценных аналогов нет».

Юрий Литвиненко, Юлия Юрасова