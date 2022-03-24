Стриминг по спецпропуску

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Несмотря на уход значительной части иностранных стриминговых и облачных сервисов из России, правительство обсуждает введение платежа за трафик оставшихся в пользу российских операторов связи. Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp. Если мера будет введена, российские граждане останутся и без этих сервисов, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минцифры обсуждает с правительством дополнительные меры поддержки операторов связи, следует из перечня отраслевых предложений, направленных в аппарат правительства 1 марта (есть у “Ъ”). В частности, министерство предлагает ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний». Для этого планируется подготовить специальный закон. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили “Ъ”, что каждая мера требует проработки и согласования курирующим министерством с заинтересованными ведомствами: «По запрашиваемой мере ведется работа». Ее статус представитель вице-премьера рекомендовал уточнить в Минцифры. В министерстве отказались от комментариев.

Упомянутая инициатива ранее входила в план мероприятий («дорожную карту») по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли в РФ (см. “Ъ” от 24 ноября 2021 года). Для создания механизма финансирования интернет-компаниями развития инфраструктуры связи в России предлагалось ввести для иностранных ОТТ–компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Идею обязать зарубежные IT-компании платить 1,2% от годового оборота в фонд универсального обслуживания, из которого сейчас финансируется устранение цифрового неравенства, не раз предлагал «Ростелеком», подчеркивая, что за пять лет общий интернет-трафик в стране вырос в шесть раз.

Источник “Ъ” в одном из крупных операторов говорит, что идею поддерживал «МегаФон».

Речь шла в первую очередь о трафике Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Операторы отмечали, что «наиболее тяжелый» трафик идет с зарубежных стриминговых игровых и видеоплатформ, а также облачных сервисов. «Но сегодня идея выглядит не столь актуальной, так как международные интернет-компании уходят из России»,— отмечает собеседник “Ъ”. В «Ростелекоме», МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

Из-за начала военной операции на Украине и последовавших за ней финансовых и технологических санкций крупнейшие международные игровые сервисы, в том числе PlayStation Store, Steam и Nintendo, прекратили прием платежей с российских банковских карт. Их трафик сократился на 30%. От работы в РФ также отказались Netflix, Microsoft, Amazon, Apple.

Трафик Facebook и Instagram (владеющая ими Meta признана в РФ экстремистской организацией) упал на 70% (см. “Ъ” от 22 марта).

Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковую систему, а также мессенджер WhatsApp, отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев: «При этом сервисы получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру в РФ». Он полагает, что даже в нынешней ситуации «вероятно, следует рассмотреть возможность взимания разумной платы», которую можно было бы использовать для расширения емкости и пропускной способности сетей.

Однако глава Института исследований интернета Карен Казарян сомневается, что сейчас такая инициатива реализуема и найдет поддержку в правительстве: «Для ее реализации необходимо вносить поправки в закон "О связи", поскольку сейчас услуга пропуска трафика уже нормативно определена и для ее оказания необходимо получить соответствующую лицензию». По мнению эксперта, у Минцифры сейчас недостаточно ресурсов для подготовки всей необходимой нормативной базы даже для уже одобренных мер поддержки. «На фоне ухода значительной части стриминговых сервисов из России инициатива избыточна»,— считает Карен Казарян. Если такую меру введут, добавляет он, «граждане останутся и без сервисов Google, которые пока доступны в стране».

Юлия Тишина