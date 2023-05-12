Чип и трип

Стоимость процессоров отечественных разработчиков МЦСТ и «Байкал Электроникс» с начала года увеличилась вдвое, рассказали “Ъ” участники рынка вычислительной техники. Они предполагают, что цены выросли из-за повышенного спроса со стороны российских производителей серверов, систем хранения данных (СХД) и ПК, а также переноса производств на новые иностранные фабрики. В результате производители электроники тоже начинают поднимать цены и увеличивают закупки иностранных компонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на сайте ритейлера компьютерных компонентов «Чип и Дип», что стоимость отечественных процессоров от «Байкал Электроникс» BE-T1000 выросла на 55%, до 8,9 тыс. руб. за штуку. В «Байкал Электроникс» говорят, что речь идет о реализации старых складских запасов и компания на цены повлиять не может: «В данном случае формирование цен полностью лежит на партнере и является зоной его ответственности». В «Чип и Дип» не ответили “Ъ”.

Однако рост цен наблюдается не только в рознице. Повышение затронуло все линейки процессоров «Байкал Электроникс» и МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус»), сообщил “Ъ” гендиректор «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze) Максим Копосов, не уточнив цифры: «Это связано с повышением спроса и ограниченностью предложения: все больше компаний анонсируют продукцию на российских процессорах». В МЦСТ отказались от комментариев.

Гендиректор «Норси-Транс» (производит сервера и СХД) Сергей Овчинников уточнил, что стоимость отечественных процессоров с начала года удвоилась: «Производство российских чипов на иностранных фабриках усложнилось, логистические цепочки удлинились и, соответственно, стоимость конечного компонента увеличилась».

Производство Baikal T1000 началось в 2016 году на тайваньской TSMC. Он работает на архитектуре MIPS и производится по топологической норме 28 нм. В 2022 году на этом процессоре «Ростех» представил собственный Wi-Fi-роутер (см. “Ъ” от 7 апреля 2022 года). В госкорпорации пояснили, что производитель НПП «Исток» имени Шокина (входит в «Ростех») закупает процессоры по оптовым ценам и «располагает достаточными запасами».

Дефицит и накладные расходы сейчас увеличивают цену любых микроэлектронных компонентов, отмечает представитель производителя электроники F+ tech. По его словам, Baikal T1000 не предназначен для высокопроизводительной вычислительной техники (сервера, СХД и др.): «Для его создания не обязательно нужны передовые фабрики в Тайване, можно найти подрядчиков в других странах».

После начала военных действий на Украине тайваньская фабрика TSMC, где производились отечественные процессоры, отказалась от сотрудничества с российскими компаниями и отгрузки готовых партий компонентов (см. “Ъ” от 25 февраля 2022 года). В начале 2023 года стало известно, что, несмотря на санкции, в РФ продолжают поступать иностранные процессоры. Так, доля Intel в поставках в 2022 году выросла на 9%, до 782 тыс. штук. Всего на иностранные компоненты пришлось около 90% импорта в РФ, при этом их таможенная стоимость за год увеличилась вдвое (см. “Ъ” от 16 февраля).

Российские производители электроники на отечественных процессорах анонсируют и демонстрируют в основном опытные образцы изделий, без массового выпуска, именно потому, что компаниям не хватает российских компонентов, полагает Максим Копосов: «Повышение стоимости отечественных чипов напрямую влияет на стоимость конечного оборудования». С этим согласен Сергей Овчинников. По его словам, из-за роста стоимости российских чипов «Эльбрус» цена продукции компании удвоилась.

В результате российские вендоры вычислительной техники начинают больше использовать компоненты американских производителей, которые проще достать, чем российские, добавляет Максим Копосов: «Мы, например, выпустили линейку продуктов на процессорах x86 (на этой архитектуре производятся Intel и AMD). Никто не хочет работать в убыток или в ноль, особенно учитывая возможность включения в реестр Минпромторга продукции на иностранных компонентах».

Тимофей Корнев