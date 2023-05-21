В Кишиневе прошла многотысячная акция за евроинтеграцию Молдавии

Тысячи людей собрались на площади в Кишиневе на Национальное собрание «Европейская Молдова». Они выступают за включение в Конституцию поправок о необратимости вступления в Евросоюз. На площади выступила президент Майя Санду. Она заявила, что место Молдовы — в ЕС.

«Мы пришли сказать прямо и уверенно: молдаване — европейцы. Место Молдовы в Европейском Союзе. Наш страновой проект и цель заключается в том, чтобы Молдова стала членом Европейского Союза. Это не только мое обязательство, в этом у нас есть поддержка Европейского Союза. Это то, чего требует народ Республики Молдова»,— заявила Майя Санду, ее слова приводит publika.md.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола на митинге заявила, что Молдавия уже готова к вступлению в Евросоюз.

По данным корреспондента «Интерфакса», на площади собралось более 50 тыс. человек. По итогу собрания была составлена резолюция: в ней отмечается, что присоединение к ЕС — единственный путь, который «может принести стране стабильность перед лицом вызовов и единственный шанс для развития Республики Молдова, который позволит будущим поколениям реализовать свой потенциал, накопить богатство, модернизировать страну и вести полноценную жизнь».

Авторы резолюции призывают всех нынешних политиков и партии, а также тех, кто будет решать судьбу страны в будущем, внести изменения в Конституцию, чтобы окончательно и необратимо закрепить курс страны на вступление в Евросоюз. Участники собрания также выступили расширение международного контекста переговоров о мирном урегулировании приднестровского конфликта.

В это же время в четырех городах Молдавии проходят митинги протеста против курса евроинтеграции – их организовала оппозиционная партия «Шор».

Анастасия Ларина