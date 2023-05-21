На Кубани в 2022 году число иностранных медтуристов увеличилось в два раза

В 2022 году медицинскими организациями Краснодарского края, участвующими в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», услуги были оказаны свыше 16 тыс. иностранных граждан на общую сумму более 203 млн руб. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«В 2022 году эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, стабилизировалась, и число иностранных граждан, которые получили лечение на Кубани, увеличилось. В целом индикативные показатели объема экспорта медицинских услуг в Краснодарском крае в 2022 году были достигнуты со значительным перевыполнением как по количеству получивших медицинские услуги иностранных граждан, так и по количеству финансовых поступлений»,— отметили в минздраве региона.

По данным ведомства, наиболее востребованы у зарубежных гостей акушерство и гинекология, онкология, радиология и радиотерапия, психиатрия-наркология, дерматология, инфекционные болезни, офтальмология, общая терапия, травматология и ортопедия. Благодаря реализации регионального проекта с 2019 года медицинские услуги оказаны более чем 31 тыс. иностранных граждан (плановый показатель на конец 2023 года — 18,9 тыс. человек). Стоимость оказанных медицинских услуг превысила 376 млн руб.

Наибольшую часть иностранных пациентов на Кубани составили граждане стран СНГ и ближнего зарубежья: Узбекистана, Армении, Украины, Таджикистана, Абхазии и Казахстана. Кроме того, на лечение в Краснодарский край приезжали жители Турции, Китая, Индии, Сербии, Афганистана, Германии, Египта, США и Сирии.

В Краснодарском крае в реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» принимают участие 18 медицинских организаций, из которых шесть находятся в непосредственной близости к рекреационным зонам: одна располагается в Геленджике и пять — в Сочи.

«Краснодарский край имеет наиболее развитый медицинский кластер в Южном федеральном округе, и его потенциал значительно вырос за последний год. По оценкам экспертов, туризм и медицина являются теми отраслями, которые будут способствовать развитию экономики региона в ближайшие годы. В структуре бюджета края впервые за последние 30 лет большую долю составляют доходы от услуг частных медицинских учреждений и курортно-санаторного бизнеса»,— сообщил руководитель онкологический службы клиники «Евроонко» в Краснодаре Антон Ёлкин. Врач добавил, что Кубань занимает третье место среди субъектов РФ, имеющих наиболее высокий потенциал для развития медицинского туризма. Регион уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Маргарита Синкевич

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