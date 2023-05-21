Выпускным пересматривают форматы

Расходы на организацию выпускного вечера выросли в российских регионах до 16,5 тыс. руб. на одного школьника, что на 10% больше, чем в прошлом году. В Москве же траты еще выше — средний чек составляет почти 20 тыс. руб. За счет чего он увеличился? И какие форматы выпускных сейчас предлагают организаторы? С подробностями — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Через несколько дней в школах прозвенят последние звонки, и останется финишная прямая — экзамены и выпускной вечер 23-24 июня. Об организации последнего родители, как правило, задумываются заранее. Ведь нужно арендовать помещение, позаботиться об артистах, банкете и найти наряд.

Согласно опросу Superjob, только на одежду москвичи в этом году готовы потратить около 19 тыс. руб. Еще столько же — на сам праздник. Как рассказывает Екатерина, которая участвует в организации выпускного для учеников в одной из частных столичных школ, даже при росте цен и желании детей устроить яркий тематический вечер можно уложиться в привычный бюджет:

«Изначально мы предполагали, что праздничный вечер пройдет в школе, но ребята отказались. Мы потом переедем в лофт, там их ждет банкет с ведущим, затем дискотека. В прошлом году 11 класс делал выпускной в стиле "Великого Гэтсби", но наши ребята выбрали тематику красной ковровой дорожки.

Общая сумма, которую наши родители собирают на последний звонок и на выпускной, — в районе 35 тыс. руб. Лет шесть назад она была примерно такой же».

В среднем же по России затраты родителей на выпускной чуть скромнее — за год они выросли на 10% и составляют 6,5 тыс. руб. Расходы самих организаторов выпускных также увеличились, подчеркнул руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников:

«На самом деле на рынке есть два подхода. Так, кто-то из клиентов просят сделать индивидуальную историю. А бывает, что арендуются большие площадки для выпускников из разных школ, и для них организуется сборная программа. Если мы говорим про стандартный хороший праздник, то траты на него начинаются от 10 тыс. руб. с человека. Если он предусматривает известных ведущих и исполнителей, то ценник стартует от 15 тыс. руб. Что касается ресторанов и услуг оформителей, то здесь цены выросли на 10-15%».

Год назад же в среднем организация выпускного для класса обходилась в 600 тыс. руб. В эту сумму входила аренда площадки, банкет и развлекательная программа. При этом популярностью пользовались в основном вечеринки в лофтах и ресторанах. Запрос на такой формат сохранился. Наиболее заметно выросли цены на меню, сообщила пиар-директор ресторана «Парк» Диана Поздеева:

«Для выпускных заказывают выступления музыкантов, диджеев, ведущих. За последние несколько месяцев было несколько запросов и пожеланий на организацию выпускных в формате квиза. У нас закрытие зала стоит 500 тыс. руб., плюс сервисный сбор в 10%.

Если же есть желание арендовать весь ресторан и огромную летнюю веранду, то это уже 1,5 млн руб. В эту сумму включен депозит: еда, напитки. Кроме того, можно отдельно забронировать веранду за 250-600 тыс. руб. Подросли цены и на меню, процентов, наверное, на 15-20».

А вот теплоходы москвичи стали выбирать реже. “Ъ FM” обзвонил несколько компаний, которые организуют речные прогулки, и, как там заявили, что в этом сезоне выпускников у них на борту не будет. А президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов отмечает, что количество заказов от школ сократилось на 15-20%:

«Если в прошлом году это стоило порядка 4 тыс. руб. на одного, то сейчас цены поднялись до 4,5-4,8 тыс. руб. Средний теплоход может быть вместить учеников двух классов, на большом комфортно будет и 400 гостям. Также остается возможность арендовать судно полностью и там уже сделать индивидуальную программу.

Относительно 2022 года мы оцениваем значительное падение спроса, на 15-20%.

Если даже 15 лет назад это было сверхпопулярно, то потом тренд менялся, город стал предоставлять услугу проведения выпускного вечера в парке Горького».

Девятиклассники также будут отмечать выпускной. Согласно опросу Superjob, в среднем родители готовятся потратить 10,5 тыс. руб. При этом 55% респондентов наряды детям покупать не собираются.

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