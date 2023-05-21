Инфляция в Сибири замедлилась до 1,43% на фоне резкого скачка цен годом ранее

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе (СФО) в апреле 2023 года, по данным Росстата, составила 1,43% при среднем по России значении 2,31%. По сравнению с мартом она снизилась на 1,4 п.п.

Аналитики Банка России объясняют такое замедление инфляции, прежде всего, эффектом высокой сравнительной базы. На апрель 2022 года пришелся пик рост цен – годовая инфляция в Сибири тогда составила 19,35%. “Также рост цен в округе продолжали сдерживать: увеличение предложения на отдельных товарных рынках, снижение издержек производителей продуктов питания, а также умеренная потребительская активность”, – добавили в ЦБ.

Замедление годовой инфляции в апреле относительно марта отмечалось во всех регионах Сибири, а в Хакассии цены даже снизились по сравнению с прошлым годом – дефляция составила 0,22%. “Преимущественно это было связано с динамикой цен на гречневую крупу – в республике цены на нее в апреле снизились сильнее, чем в других регионах СФО. Местные торговые сети для сокращения повышенных запасов реализовывали этот вид крупы с дисконтом”, – пояснили в Банке России.

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Дарья Решетникова