Disney подала иск к губернатору Флориды Рону Десантису

Корпорация Walt Disney подала иск в суд к губернатору Флориды Рону Десантису. Компания обвиняет его в том, что он пытается «превратить свою власть в оружие» против Disney и нарушает Первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. По мнению корпорации, господин Десантис организовал кампанию, направленную против ее бизнеса в штате.

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Фото: Sarah Silbiger, Reuters Рон Десантис

Фото: Sarah Silbiger, Reuters

Конфликт между господином Десантисом и Disney длится довольно давно. В прошлом году власти Флориды запретили учителям государственных школ штата обсуждать с учениками вопросы сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Disney активно критиковала этот закон. Вскоре после этого власти штата стали ужесточать контроль над округом со специальным режимом налогообложения, в котором находится огромный парк развлечений Disney, что дает компании возможность практически автономно управлять этой территорией.

Как пишут американские СМИ, наблюдательный совет по туризму в Центральной Флориде, которому подконтролен этот парк, оказался в руках сторонников господина Десантиса. Disney считает, что это было сделано с нарушениями, и теперь пытается это оспорить. По мнению компании, действия губернатора «угрожают бизнесу Disney, ставят под угрозу экономическое будущее региона и нарушают конституционные права». Как заявили в пресс-службе господина Десантиса, они просто не считают, что у Disney должны быть привилегии, которых нет у других компаний в штате, и что, по их мнению, корпорация хочет «противодействовать воле избирателей».

Рон Десантис — один из наиболее вероятных кандидатов на пост президента США от Республиканской партии.

Яна Рождественская