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Коммерсантъ FM
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В Днепропетровской области и ЛНР произошли взрывы

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Поздно вечером 20 мая произошло две волны взрывов с перерывом в два часа, сообщили УНИАН и «Страна.ua». О пострадавших и разрушениях не сообщается, местные власти пока не комментировали информацию.

Незадолго до этого произошел взрыв в населенном пункте Калиново-Борщеватое под Первомайском в Луганской народной республике. Мэр Первомайска Сергей Колягин заявлял, что в воздухе сработало неизвестное взрывное устройство вооруженных сил Украины. Два человека погибли, пять пострадали.

В последние недели на Украине участились случаи объявления воздушной тревоги. Власти Киева неоднократно сообщали о массированных ударах по городу. Так 16 мая городские власти рассказывали об «исключительной по плотности» атаке.

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