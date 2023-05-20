Выручка Уральского завода противогололедных материалов выросла на 2 млрд рублей

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (УЗПМ) опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 7,99 млрд руб. против 5,89 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль завода за год тоже незначительно увеличилась — с 1,92 до 1,94 млрд руб.

УЗПМ входит в одноименную ГК, которая разрабатывает и производит противогололедные материалы под маркой «Бионорд», предназначенные для борьбы с наледью на автомобильных дорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Также группа выпускает морозостойкие добавки в бетон, шампуни для мытья проезжей части, антипылевые составы, средства для обработки пищевых холодильных камер. Производственная площадка завода находится в Краснокамске.