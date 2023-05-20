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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» обыграл «Факел» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» победил воронежский «Факел» со счетом 1:0 в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Встреча прошла в Москве.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Антон Миранчук.

«Локомотив» прервал трехматчевую серию побед «Факела» в РПЛ. Воронежский клуб ранее победил «Пари Нижний Новгород» (1:0), «Ростов» (2:0) и московское «Динамо» (2:0).

Победа над «Факелом» помогла «Локомотиву» подняться в таблице РПЛ на восьмое место. Столичный клуб набрал после 28 туров 39 очков. «Факел» занимает 12-е место в чемпионате с 27 очками.

В 29-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Динамо», а «Факел» дома примет самарские «Крылья Советов».

Эрдни Кагалтынов

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