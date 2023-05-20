В Петергофе стартовал сезон фонтанов

В Петергофе прошла торжественная церемония запуска фонтанов. Она посвящена 300-летию первого показа резиденции иностранным послам, рассказали 20 мая в пресс-службе Смольного.
Виды Петергофа. Фонтан «Самсон» в дворцово-парковом ансамбле «Петергоф».
Фото: Александра Шарова, Коммерсантъ
Мероприятие посетили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский. «Триста лет назад Петр Первый представил новую императорскую резиденцию своим соратникам и иностранным послам»,— добавил господин Беглов.
В открытии приняли участие музыканты Мариинского и других музыкальных театров Петербурга. Мероприятие завершилось пиротехническими залпами.