Ученики Джорджтаунского университета потребовали отменить выступление Дарьи Навальной

Несколько учеников школы при Джорджтаунском университете в США осудили решение руководства пригласить с выступлением Дарью Навальную, дочь российского оппозиционера Алексея Навального. Как пишет Politico, в числе учеников — граждане Украины и Грузии. В школе заявили, что пригласили госпожу Навальную, «чтобы рассказать о бедственном положении политических заключенных по всему миру», и отменять ее выступление не намерены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Навальная

Фото: Julien Warnand / Pool / Reuters Дарья Навальная

Фото: Julien Warnand / Pool / Reuters

Учащиеся, выступившие против приезда девушки, заявили, что Алексей Навальный в прошлом сделал ряд нелицеприятных заявлений. В частности, он называл иммигрантов «тараканами» и оскорблял представителей ЛГБТ сообщества. Недовольные студенты запустили петицию с требованием отменить выступление Дарьи Навальной, инициативу поддержали более 500 человек.

Руководство школы в итоге добавило выступление еще двух спикеров — Дебру Тайс, мать заключенного в тюрьму в Сирии журналиста Остина Тайса, и зимбабвийского пастора Эвана Маварира. Также школа закупила около 200 украинских флагов, которые учащиеся планируют использовать во время акции протеста. Однако руководство настаивает, что никогда не рассматривало исключение Дарьи Навальной из числа выступающих. «Мы не отказываем спикерам в кампусе Джорджтауна и не отговариваем спикеров выступать»,— сказал декан Джоэл Хеллман.

Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Лаура Кеффер