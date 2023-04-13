Песков: Кремль не следит за ситуацией с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не следит за ситуацией с политиком Алексеем Навальным. Сторонники оппозиционера сообщали об ухудшении состояния его здоровья в колонии.

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«Нет, мы не следим, мы не имеем такой возможности, у нас нет таких полномочий. Речь идет о заключенном. О человеке, который отбывает срок наказания. Им занимается ФСИН»,— сказал господин Песков во время пресс-кола. По словам пресс-секретаря, Кремль «не имеет полномочий даже интересоваться этим».

Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В феврале 2021 года его приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Леонид Уварчев