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Коммерсантъ FM
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Посол Турции усомнился в изменении отношений с Россией после выборов

Отношения Турции с Россией вряд ли изменятся после президентских выборов в Турции, заявил турецкий посол Мехмет Самсар. По его словам, пока рано говорить о возможных итогах голосования.

Мехмет Самсар

Мехмет Самсар

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мехмет Самсар

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Еще слишком рано говорить (о результатах второго тура выборов в Турции.— "Ъ"), но я не думаю, что в политике страны в отношении России что-либо изменится»,— сказал господин Самсар журналистам (цитата по РБК).

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. По его итогам действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Из-за того, что никто не смог преодолеть порог в 50%, был назначен второй тур выборов, который состоится 28 мая. Господин Эрдоган утверждает, что его соперник в случае победы введет санкции против России.

О ходе президентских выборов — «В Турции третий не лишний».

Лаура Кеффер

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