ВВП на душу населения в России в 2022 году приблизился к рекорду

По итогам 2022 года ВВП на душу населения в России составил $15,44 тыс., увеличившись на 22,3% или $2,82 тыс. Показатель приблизился к рекорду, который был зафиксирован в 2013 году ($15,93 тыс.), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных Международного валютного фонда.

В 74 странах в прошлом году ВВП на душу населения увеличивался. Сильнее всего этот показатель вырос в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%). В 25 странах показатель снизился, наиболее заметное его падение зафиксировали в Японии (на 15,2%), Швеции (8,6%) и Корее (7,9%).

Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что по итогам 2022 года экономика России сократилась на 2,1% вместо ожидавшихся 3,5%. Минэкономики РФ ожидает, что рост ВВП в 2023 году может превысить 1,2%. Согласно прогнозу Центробанка, на развитие экономики в 2023 году будет влиять внутренний спрос.

Подробнее о прогнозе читайте в публикации «Ъ» «Упал, очнулся — рост».

Лаура Кеффер