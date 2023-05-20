EUobserver: Венгрия блокирует санкции ЕС по делу Кара-Мурзы

Венгрия в последний момент наложила вето как минимум на одно имя в проекте санкционного списка Евросоюза по делу Владимира Кара-Мурзы (внесен в реестр иностранных агентов РФ), сообщили источники EUobserver среди дипломатов. Кара-Мурза в апреле был приговорен к 25 годам колонии по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

Речь идет о санкциях против лиц, которых Брюссель считает нарушителями прав человека. EUobserver неизвестно, против включения какого именно россиянина выступает Венгрия, а также по какой причине ее власти не хотят вводить ограничения. Ожидается, что санкции будут согласованы 22 мая. МИД Венгрии не ответил на запрос о комментарии.

Венгрия, как отмечает EUobserver, также блокирует 11-й пакет антироссийских санкций, связанных с конфликтом на Украине и выделение €500 млн странам, которые передают оружие Киеву. Решение принимается на фоне внесения Украиной венгерской OTP Bank Group в перечень международных «спонсоров войны». Венгрия обещала не допускать европейских траншей Киеву, пока барк остается в списках.

Мосгорсуд огласил приговор Владимиру Кара-Мурзе в середине апреля. Кроме длительного срока в колонии строгого режима ему запретили заниматься журналистикой в течение семи лет. Послы США, Великобритании и Канады устроили у здания суда импровизированный митинг солидарности с осужденным.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Владимиру Кара-Мурзе присудили максимум».

Леонид Уварчев