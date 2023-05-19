Глава Чувашии заявил о готовности строить дороги на токены

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности стать пилотным регионом по использованию цифровых финансовых активов, в том числе токенов, для привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктурные проекты.

«Такие токены могут быть использованы для финансирования конкретных проектов, например, строительства новой инфраструктуры. Смарт-контракты обеспечат автоматическое исполнение условий договорных отношений, что снизит затраты и устранит необходимость в избыточных операциях и посредниках», – сказал он на сессии «Развитие рынка цифровых финансовых активов» в ходе XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», проходящего в Казани.

Среди проектов господин Николаев, в частности, назвал строительство третьего транспортного полукольца в Чебоксарах и причальных стенок в городах Мариинский Посад и Козловка, а также строительство нового больничного комплекса Республиканской клинической больницы.

«Предлагаем обсудить с законодателями ускорение процесса использования цифровых финансовых активов в реализации важных проектов регионального развития. И Чувашия готова стать пилотным регионом по отработке новых инструментов и выработать на практике алгоритм работы», – сказал глава Чувашии.

Участвовавший в сессии председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ответ заявил, что «эта идея может быть реализована». «Почему бы не попробовать выпустить в небольшом объеме двойные облигации в Чувашии, а потом распространить опыт по всей стране. Можно сначала отработать, а потом тиражировать этот опыт. Республика небольшая, глава региона погружен во все процессы», – добавил господин Аксаков.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"