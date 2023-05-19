Власти Тбилиси из-за санкций расторгли договор с «Метровагонмашем» на поставку вагонов

Мэрия Тбилиси аннулирует договор с российским «Метровагонмашем» на поставку вагонов для метрополитена из-за попадания компании из России в санкционный список Минфина США. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Принимая во внимание высокий интерес общественности, сообщаем, что мэрия Тбилиси начала процедуру расторжения контракта с компанией “Метровагонмаш”. ...Как известно общественности, Грузия применяет международные финансовые санкции. Следовательно, мэрия Тбилиси не намерена сотрудничать с попавшей под санкции компанией, и контракт с “Метровагонмаш” будет расторгнут»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Контракт на поставку 40 новых вагонов для тбилисского метро российская компания заключила с мэрией в ноябре 2021 года, предварительно выиграв тендер, который профинансировал Европейский банк реконструкции и развития.

Минфин США включил «Метровагонмаш» в черный список ранее сегодня, 19 мая. Расширение антироссийского санкционного списка также коснулось, в частности, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, вице-премьера России Виктории Абрамченко, помощника президента России Игоря Левитина, главы Минпросвещения Сергея Кравцова, золотодобытчика «Полюс» (и ряда его дочерних структур) и горнорудной компании Polymetal.

Эрдни Кагалтынов