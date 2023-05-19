Путин посоветовал российским политэмигрантам и дальше пить пиво в Праге

Президент России Владимир Путин заявил, что участники зарубежных политических мероприятий, посвященных России, не способны навязать свою позицию слушателям. Глава государства отреагировал на доклад вице-спикера Совета федерации Константина Косачева, упомянувшего Форум свободных народов России (деятельность организации признана нежелательной в России), который прошел в Праге прошлым летом.

«Где, вы сказали, собирались эти доброхоты в последний раз, в Праге? Прага — хороший город. Там пиво, шпикачки. Им (участникам.—"Ъ") денег платят достаточно для того, чтобы они могли пивом побаловаться и шпикачками. И пусть дальше продолжают пить пиво. Специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает»,— сказал российский президент на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства напомнил, что в Праге находится один из старейших университетов Европы — Карлов университет. Но подобные учреждения, по мнению господина Путина, участникам упомянутых форумов не интересны. «Это люди, которые не хотят ничему учиться, потому что они хотят и считают возможным учить других. Но пока не очень у них это получается»,— резюмировал господин Путин.

В 2020 году президент России отмечал, что старается пиво не пить, потому что от него «брюхо растет». Так глава государства ответил на вопрос журналиста, может ли он «попить пивка с друзьями в пятницу после работы».

О рефлексии новых русских эмигрантов — в материале «Ъ» «Разлюли-чужбина».

Григорий Лейба