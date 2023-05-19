Индекс Nikkei достиг рекордных с 1990 года значений

Сегодня, 19 мая, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,77%, до 30 808 пунктов, и достиг рекордных с 1990 года значений. В среду Nikkei впервые за 20 месяцев преодолел отметку 30 тыс. пунктов. С начала года индекс вырос почти на 20%.

Рост связан с целым рядом факторов: от хорошей отчетности многих японских компаний за первый квартал и оживления потребительского спроса после пандемии до слабой иены и решения Банка Японии, в отличие от большинства других ЦБ, не слишком ужесточать кредитно-денежную политику.

В таких условиях повысилась привлекательность японских акций для иностранных инвесторов. В частности, в последние месяцы инвестфонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта инвестировал в пять крупнейших японских торговых компаний — Itochu, Mitsubishi, Mitsui, Marubeni и Sumitomo.

Яна Рождественская