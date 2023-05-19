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Коммерсантъ FM
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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении пермских правозащитников из «Мемориала»

Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя пермского отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ) Роберта Латыпова и председателя региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти» Александра Чернышова. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей).

По версии следствия, господа Латыпов и Чернышов, действуя по предварительному сговору, попытались вывезти контрабандой из России в Германию архивные документы «Мемориала», «представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность». УФСБ совместно с краевым главком МВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Сегодня утром УФСБ России по Пермскому краю провело обыски у нескольких пермских правозащитников и активистов. В их числе оказались члены Совета по правам человека при президенте Татьяна Марголина и Светлана Маковецкая, журналистка Татьяна Черепанова, адвокат Оксана Асауленко и другие общественники. Сами активисты предполагали, что обыски у них прошли как у свидетелей по вышеуказанному уголовному делу.

Екатерина Артемова, Пермь

Дороги «Мемориалов»

Дороги «Мемориалов»

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