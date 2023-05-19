В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопилось почти 150 машин

На переправу в поселке Ильич с утра 19 мая в очереди скопилось 148 транспортных средств, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В основном это грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости.

По данным краевой администрации, за прошедшие сутки паромы «Лаврентий» и «Мария» перевезли на территорию Крыма 197 автомобилей и 234 пассажира.

Всего же с начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября прошлого года в обе стороны было доставлено свыше 150,9 тыс. пассажиров, 121,5 тыс. единиц автотранспорта, а также более 15,4 тыс. железнодорожных вагонов.

На Кубани действуют ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Передвигаться по территории региона и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузные машины с приоритетными грузами — продовольствием и товарами первой необходимости.

Андрей Пугачев