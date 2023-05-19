Глава Еврокомиссии выступила против переговоров России и Украины на равных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Хиросиме заявила, что любые инициативы, где переговоры между Россией и Украиной велись бы на равных, должны быть отвергнуты. Кроме того, она поддержала «мирную формулу» президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты»,— сказала господа фон дер Ляйен, текст ее выступления главы приводит Reuters.

Мирный план урегулирования Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов, среди них возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.

План по мирному урегулированию также предлагал Китай. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения и обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Владимир Зеленский не поддержал этот план, потому что, по его мнению, он предусматривает территориальные уступки Украиной.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина