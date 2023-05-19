Территорию за Нарвской заставой и ЛДМ рекомендовали не включать в число памятников

Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга рекомендовал не включать в перечень объектов культурного наследия здание Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ), расположенное на улице Профессора Попова, и район советской застройки 1930-50 гг. в западной части района за Нарвской заставой. Об этом стало известно по итогам заседания совета, сообщили в комитете по охране памятников Петербурга.

Что касается здания ЛДМ, то оно в 2014 году было включено в перечень диссонирующих объектов на территориях открытых городских пространств, напомнили члены совета. На этой территории было предложено проработать концепцию общедоступного культурного общественного пространства, посвященного ленинградскому андеграунду.

Предложение не включать в число памятников ансамблевую застройку за Нарвской заставой (западнее пр. Стачек, между улицами Промышленной, Баррикадной, Новоовсянниковской, Турбинной, Косинова, Гладкова) члены совета мотивировали тем, что внесение этой жилой территории в перечень объектов культурного наследия ляжет на плечи жителей, поскольку является серьезным обременением. Ранее квартал на фоне общественных протестов получил отсрочку от сноса в рамках программы реновации до 2029 года.

Кроме этого, в перечень выявленных памятников не будут включать «Дом для служащих Невской писчебумажной фабрики «Братья Варгунины» на Октябрьской набережной и здание научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Российской Федерации (НИЦ РВиА) и административный корпус на Хрустальной улице.

В свою очередь, рекомендации о присвоении статуса памятников получили комплекс зданий Хозяйственной станции Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги» (участок наб. Обводного канала — Боровая ул.), Вагоноремонтное депо (исключая здание паровозного депо для паровозов дачного движения со зданием мастерских) и корпуса санатория и парка «Сестрорецкий курорт».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петроградском районе Петербурга накануне начался снос знаменитого Дома Басевича, на месте которого планируют построить апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана. Это здание Смольный отказался считать памятником, как того требовали градозащитники.

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