В Петербурге начался снос Дома Басевича

В Петроградском районе Петербурга начали сносить знаменитый Дом Басевича. Как передает корреспондент «Ъ-СПб», в четверг, 18 мая, на площадке работает тяжелая строительная техника.

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Напомним, что заброшенное здание 1912 года постройки, расположенное на Большой Пушкарской улице, намеревались реконструировать под апартаменты для актеров театра Бориса Эйфмана.

Ранее Смольный ранее отказался признать Дом Басевича архитектурным памятником, чего требовали градозащитники. Позднее суд отказал последним во временном запрете на снос и любые работы на объекте.

В августе прошлого года «Ъ-СПб» писал, что подрядчиком на реставрацию Дома Басевича было выбрано проектно-строительное бюро (ПСБ) «Жилстрой», аффилированное с ЗАО «БФА Девелопмент».

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