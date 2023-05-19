ФСБ: архив пермского «Мемориала» пытались вывезти в Германию

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении двух граждан Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Как сообщает пресс-служба управления, по версии следствия, «экс-руководитель пермского краевого отделения “Мемориал” (общество признано в РФ иностранным агентом и ликвидировано.— «Ъ-Прикамье») и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации “Центр исторической памяти”, действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов “Мемориала”, представляющих, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Речь идет о Роберте Латыпове и Александре Чернышове. Ранее последний был задержан сотрудниками полиции в Шереметьево и приговорен к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Сейчас он отбывает наказание в спецприемнике.

Как указывается в пресс-релизе ФСБ, сотрудники службы и краевого ГУ МВД проводят по делу комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.