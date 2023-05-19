Производство отечественных электромобилей могут запустить в Татарстане в конце 2024 года

На конец 2024 года запланирован старт производства отечественных электрокаров «Атом» в Татарстане. Об этом в ходе международного форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» сказал директор компании по ИТ-продуктам Дмитрий Агеев.

При этом площадка для запуска пока не выбрана. В частности, компания рассматривает вариант с бывшим заводом Ford в Набережных Челнах. Окончательное решение будет озвучено в конце июня. Продажи отечественных электромобилей начнутся в 2025 году.

«Из важных особенностей то, что мы одновременно начали разработку электронных и инженерных решений, так и разработку программного обеспечения, систем автономного движения и всего того, что превращается автомобиль в полностью цифровой, умный гаджет», — отметил господин Агеев

"Ъ-Казань"