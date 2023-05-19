На предприятии китайской Hilong Group на Урале могут создать исправительный центр для осужденных

В Невьянске (Свердловская область) на ООО «Техномаш» (входит в китайскую Hilong Group) могут создать исправительный центр для осужденных. В пресс-службе регионального ГУФСИН сообщили, что вопросы потенциального открытия обсудили представители ведомства с генеральным директором предприятия Лу Фэй.

В ГУФСИН отметили, что в исправительные центры отправляют только осужденных, не имеющих нарушений распорядка учреждений и желающих поскорей выйти на свободу. «Они проживают на территории общежитий, где сами готовят себе еду, стирают одежду, отдыхают в нерабочее время»,— отметили в пресс-службе. Сейчас на территории Свердловской области действуют четыре участка, функционирующих как исправительные центры.

Завод «Техномаш» работает с 2012 года. Предприятие специализируется на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб и производства нефтегазового сектора.

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