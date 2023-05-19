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Коммерсантъ FM
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Алтайский суд лишил не платившего алименты отца права на выплаты за погибшего на спецоперации сына

Суд в Алтайском крае лишил отца права на выплаты за погибшего в ходе боевых действий на Украине сына. Иск в суд подала мать погибшего: по ее мнению, отец не имел права на выплаты, поскольку он не воспитывал сына и не платил алименты. Суд ее иск удовлетворил, сообщила пресс-служба судов региона.

Членам семьи погибших в ходе военной операции военнослужащих положена денежная выплата в размере 5 млн руб. Мать погибшего в иске отметила, что мужчина с момента рождения сына не принимал участия в его жизни: не платил алиментов, не оказывал моральной поддержки. Городской суд Алейска признал, что отец погибшего не имеет права на выплаты.

«Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, Алейский городской суд …указал, что ответчик участия в воспитании сына не принимал, моральную, физическую и духовную поддержку не оказывал, материально его не содержал, алиментов не платил, фактических семейных и родственных связей между ответчиком и сыном не имеется»,— сообщили в суде.

После решения первой инстанции отец погибшего военного подал апелляцию. Однако судебная коллегия Алтайского краевого суда оставила решение предыдущей инстанции без изменения.

Анастасия Ларина

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