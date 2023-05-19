В Перми проходят обыски у членов СПЧ

В Перми ФСБ проводит обыски у членов Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной, ранее занимавшей также должность уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Об этом госпожа Марголина сообщила изданию «Новый компаньон».

Кроме того, по информации издания, обыски проводятся у пермской журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко. По данным Telegram-канала «Общество Мемориал» (организация признана в РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году), обыски идут также у экс-руководителя Пермской гражданской палаты правозащитника Игоря Аверкиева.

Как рассказала «Ъ» адвокат Елена Першакова, обыски ведет УФСБ России по Пермскому краю, постановление, разрешающее осуществление следственных действий, выдал Ленинский райсуд Перми. По данным госпожи Першаковой, обыски идут примерно по шести адресам. У всех лиц, у которых они проводятся, взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому кем и по какой статье возбуждено уголовное дело адвокат пояснить не смогла. Однако она отметила, что обыски проводятся у правозащитников и активистов, так или иначе связанных с признанным иноагентом «Мемориалом».

Ранее в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и арестован на 15 суток за мелкое хулиганство председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов.

Екатерина Артемова, Пермь