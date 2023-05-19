Силовики проводят обыски у пермских активистов-общественников

В Перми проходят обыски у активистов-общественников и правозащитников. Как сообщает «Новый компаньон», обыски идут у членов Президентского совета по правам человека Светланы Маковецкой и Татьяны Марголиной — бывшего уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Госпожа Марголина подтвердила изданию эту информацию. По ее словам, обыски проводит ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, обыски проводятся также у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов. Химкинский суд Москвы вменил ему мелкое хулиганство и приговорил к аресту на 15 суток.