Опера с неизвестными

Защита обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника Росприроднадзора Олега Кручинина допросила нескольких сотрудников нижегородского УФСБ. Двое из них, по утверждению арестанта, ехали с ним в одном купе в Самару, после чего в пуховике задержанного чиновника неожиданно для него обнаружились меченые купюры. Оперативники сообщили, что Олега Кручинина не знают, не помнят и его не задерживали. Третий свидетель из ФСБ не смог вспомнить, как организовал передачу чиновнику меченых купюр, которые потом при задержании обнаружили его коллеги.
Олег Кручинин на судебном заседании
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Оперативников нижегородского УФСБ Михаила Лоскутова и Андрея Перепелкина допросили в суде в качестве свидетелей по уголовному делу Олега Кручинина. Бывшего руководителя управлений Росприроднадзора в Нижегородской и Самарской областях обвиняют в получении взяток на сумму свыше 11 млн руб. По версии следствия, деньги для обвиняемого собирал бывший директор ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО» (ЦЛАТИ, подконтрольно Росприроднадзору) Андрей Чернышев, которому Кручинин помог устроиться на эту работу.
Через Чернышева руководители Мордовского, Оренбургского, Ульяновского и Пензенского филиалов ЦЛАТИ сбрасывались для нужды «вышестоящего руководства».
Экс-чиновник, которого в ноябре 2021 года задержали на самарском вокзале, вину не признает. Он сообщил, что на поезде из Нижнего Новгорода в Самару с ним в одном купе ехали двое мужчин.
По словам обвиняемого, он еще в поезде узнал в попутчиках сотрудников ФСБ. На вокзале вместе со следователями они приняли участие в его задержании. После того, как правоохранители попросили чиновника вывернуть карманы, он обнаружил в них 80 тыс. руб. мечеными купюрами. Обвиняемый утверждал, что наличных у него на тот момент не было и он не знает, как деньги попали в карман его куртки.
При этом подсудимый отметил, что куртка оставалась без присмотра, когда он выходил из купе, и предположил, что деньги ему подбросили.
Сотрудники ФСБ не стали отрицать, что были в поезде. Они сказали, что ехали в Самару по «заданию, которое составляет государственную тайну». Силовики заявили, что не помнят, кто был с ними в купе, и что с Олегом Кручининым не знакомы. По словам чекистов, в задержании чиновника на вокзале они непосредственного участия не принимали, но в Нижний Новгород возвращались с коллегами, у которых в Самаре «была своя задача». На вопрос адвоката, был ли в этом же автобусе Олег Кручинин, Андрей Перепелкин пояснил, что видел в салоне «какого-то мужчину, но он его мало интересовал».
Сотрудник ФСБ Александр Федосеев, контролировавший со стороны своего ведомства органы Росприроднадзора, своего бывшего «подопечного» узнал сразу. Однако чекист не смог вспомнить, принимал ли он участие в собеседовании с Андреем Чернышевым при его устройстве на руководящий пост и просил ли за него Олег Кручинин. Также Александр Федосеев составлял акт о меченых купюрах, которые взял в банке директор фирмы НТН Антон Любаков для последующей передачи Кручинину. Эти купюры якобы и были обнаружены у чиновника в кармане куртки. Ранее коммерсант заявлял, что хотел наладить «более тесные отношения» с Кручининым и передал ему деньги через адвоката Рафаила Гулиева.
Александр Федосеев рассказать о том, кто именно санкционировал пометку купюр и передачу их Кручинину, было ли соответствующее постановление, не смог. «Я не помню. Думаю, что все необходимые документы были переданы в СК», — пояснил чекист.
Защитник Михаил Гаранин не обнаружил в уголовном деле документов о проведении оперативных мероприятий с передачей меченых купюр Олегу Кручинину. Он также безуспешно пытался выяснить у свидетелей, откуда в вещественных доказательствах появилась купюра со штампом, которая в материалах дела не описана и не учтена. Также адвокат отметил, что часть описанных при изъятии на вокзале и учтенных в протоколе проштампованных купюр из вещественных доказательств пропала.
Защита намерена просить суд о допросе следователя СК, принимавшего участие в задержании Кручинина и дальнейших следственных действиях.
Также по ходатайству адвоката суд направил запрос в аппарат полпреда по Приволжскому федеральному округу, чтобы выяснить, как проходит процедура собеседования при принятии на работу в руководство ЦЛАТИ и мог ли Олег Кручинин повлиять на кадровое согласование в администрации президента. По мнению защиты, следствие этот аспект не раскрыло.
В конце заседания бывшему управленцу регионального Росприродназора вновь продлили меру пресечения. Обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, но его оставили под стражей до 21 августа.