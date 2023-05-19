Опера с неизвестными

Защита обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника Росприроднадзора Олега Кручинина допросила нескольких сотрудников нижегородского УФСБ. Двое из них, по утверждению арестанта, ехали с ним в одном купе в Самару, после чего в пуховике задержанного чиновника неожиданно для него обнаружились меченые купюры. Оперативники сообщили, что Олега Кручинина не знают, не помнят и его не задерживали. Третий свидетель из ФСБ не смог вспомнить, как организовал передачу чиновнику меченых купюр, которые потом при задержании обнаружили его коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кручинин на судебном заседании

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Кручинин на судебном заседании

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Оперативников нижегородского УФСБ Михаила Лоскутова и Андрея Перепелкина допросили в суде в качестве свидетелей по уголовному делу Олега Кручинина. Бывшего руководителя управлений Росприроднадзора в Нижегородской и Самарской областях обвиняют в получении взяток на сумму свыше 11 млн руб. По версии следствия, деньги для обвиняемого собирал бывший директор ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО» (ЦЛАТИ, подконтрольно Росприроднадзору) Андрей Чернышев, которому Кручинин помог устроиться на эту работу.

Через Чернышева руководители Мордовского, Оренбургского, Ульяновского и Пензенского филиалов ЦЛАТИ сбрасывались для нужды «вышестоящего руководства».

Экс-чиновник, которого в ноябре 2021 года задержали на самарском вокзале, вину не признает. Он сообщил, что на поезде из Нижнего Новгорода в Самару с ним в одном купе ехали двое мужчин.

По словам обвиняемого, он еще в поезде узнал в попутчиках сотрудников ФСБ. На вокзале вместе со следователями они приняли участие в его задержании. После того, как правоохранители попросили чиновника вывернуть карманы, он обнаружил в них 80 тыс. руб. мечеными купюрами. Обвиняемый утверждал, что наличных у него на тот момент не было и он не знает, как деньги попали в карман его куртки.

При этом подсудимый отметил, что куртка оставалась без присмотра, когда он выходил из купе, и предположил, что деньги ему подбросили.

Сотрудники ФСБ не стали отрицать, что были в поезде. Они сказали, что ехали в Самару по «заданию, которое составляет государственную тайну». Силовики заявили, что не помнят, кто был с ними в купе, и что с Олегом Кручининым не знакомы. По словам чекистов, в задержании чиновника на вокзале они непосредственного участия не принимали, но в Нижний Новгород возвращались с коллегами, у которых в Самаре «была своя задача». На вопрос адвоката, был ли в этом же автобусе Олег Кручинин, Андрей Перепелкин пояснил, что видел в салоне «какого-то мужчину, но он его мало интересовал».

Сотрудник ФСБ Александр Федосеев, контролировавший со стороны своего ведомства органы Росприроднадзора, своего бывшего «подопечного» узнал сразу. Однако чекист не смог вспомнить, принимал ли он участие в собеседовании с Андреем Чернышевым при его устройстве на руководящий пост и просил ли за него Олег Кручинин. Также Александр Федосеев составлял акт о меченых купюрах, которые взял в банке директор фирмы НТН Антон Любаков для последующей передачи Кручинину. Эти купюры якобы и были обнаружены у чиновника в кармане куртки. Ранее коммерсант заявлял, что хотел наладить «более тесные отношения» с Кручининым и передал ему деньги через адвоката Рафаила Гулиева.

Александр Федосеев рассказать о том, кто именно санкционировал пометку купюр и передачу их Кручинину, было ли соответствующее постановление, не смог. «Я не помню. Думаю, что все необходимые документы были переданы в СК», — пояснил чекист.

Защитник Михаил Гаранин не обнаружил в уголовном деле документов о проведении оперативных мероприятий с передачей меченых купюр Олегу Кручинину. Он также безуспешно пытался выяснить у свидетелей, откуда в вещественных доказательствах появилась купюра со штампом, которая в материалах дела не описана и не учтена. Также адвокат отметил, что часть описанных при изъятии на вокзале и учтенных в протоколе проштампованных купюр из вещественных доказательств пропала.

Защита намерена просить суд о допросе следователя СК, принимавшего участие в задержании Кручинина и дальнейших следственных действиях.

Также по ходатайству адвоката суд направил запрос в аппарат полпреда по Приволжскому федеральному округу, чтобы выяснить, как проходит процедура собеседования при принятии на работу в руководство ЦЛАТИ и мог ли Олег Кручинин повлиять на кадровое согласование в администрации президента. По мнению защиты, следствие этот аспект не раскрыло.

В конце заседания бывшему управленцу регионального Росприродназора вновь продлили меру пресечения. Обвиняемый просил отпустить его под домашний арест, но его оставили под стражей до 21 августа.

Роман Кряжев