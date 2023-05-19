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Коммерсантъ FM
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«Севилья» и «Рома» сыграют в финале футбольной Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб «Рома» на выезде сыграл вничью с германским «Байером» со счетом 0:0. Первая игра команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Ромы». По сумме двух встреч клуб прошел в финал.

В финале «Рома» сыграет с испанской «Севильей», которая на своем поле обыграла итальянский «Ювентус» со счетом 2:1. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, голы забили Сусо (71) и Душан Влахович (65). В дополнительное время еще один мяч забросил игрок «Севильи» Эрик Ламела (95). Первый матч команд завершился вничью (1:1).

Финал Лиги Европы пройдет в Будапеште 31 мая. Российские клубы по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не выступают в еврокубках в сезоне-2022/23.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «"Севилья" испортила итальянский финал».

Лаура Кеффер

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