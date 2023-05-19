Из свежей почты

Арман Акелян, 8 лет, детский церебральный паралич, симптоматическая эпилепсия, требуется лечение. 142 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, синий от удушья. После выписки из больницы не развивался, голову не держал, не двигал руками и ногами. В четыре месяца у него начались судорожные приступы. Армана взялись лечить в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Врачи подобрали противосудорожную терапию, число приступов снизилось. Состояние сына лучше, но приступы не ушли, спастика держится. Нас ждут на очередной курс в ИМТ, пожалуйста, помогите! Алиса Маргарян, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арман нуждается в повторном обследовании, коррекции противосудорожной терапии и, если не будет противопоказаний,— в курсе восстановительного лечения».

Ева Карвонен, 15 лет, поражение височно-нижнечелюстного сустава, недоразвитие и деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 136 860 руб.

Внимание! Цена лечения 475 860 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 160 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 29 тыс. руб.

Ева после рождения перенесла стафилококковый сепсис — была поражена бедренная кость и челюстные суставы. Нижняя челюсть перестала расти. Дочка не могла есть, во сне хрипела, дыхание останавливалось. Всего Ева перенесла одиннадцать операций, с семи лет проходит ортодонтическое лечение — может откусывать и жевать твердую пищу, но верхняя челюсть выступает вперед, прикус нарушен, справа зубы не смыкаются. Вы так нам помогли! Опять прошу помощи. Лариса Карвонен, Вологодская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Еве необходимо продолжить лечение. Учитывая тяжесть ее состояния, ортодонтическое лечение может продолжаться не менее четырех-пяти лет».

Назар Лопаткин, 13 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 152 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 240 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 18 тыс. руб.

Назару диагностировали несовершенный остеогенез — хрупкость костей. Нам сказали, это не лечится, сыну нельзя двигаться. Все изменилось с началом лечения в Москве в GMS Clinic. Сын рос, его кости стали крепче, число переломов сократилось. В шесть лет пошел сам. Сначала в бедра, потом в голени ему установили телескопические штифты. Назара ждут в GMS на курс терапии, нам нужна ваша поддержка! Вера Лопаткина, Забайкальский край

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) Татьяна Хасянова (Москва): «У Назара тяжелый тип несовершенного остеогенеза, он регулярно занимается физкультурой. Ходит на короткие расстояния с поддержкой. Нужно продолжить медикаментозное лечение и реабилитацию».

Никита Хлыстов, 14 лет, миелодисплазия (недоразвитие спинного мозга), нарушение функции тазовых органов, требуется обследование в клинике Грейт Ормонд Стрит (Лондон, Великобритания). 250 530 руб.

Внимание! Цена лечения 460 530 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 210 тыс. руб.

Никита родился со спинномозговой грыжей — из-за этой патологии у него нарушена работа мочеполовой системы. Моча забрасывалась обратно в почки, началось их воспаление. Благодаря вам мы смогли поехать на операцию в лондонскую клинику, и теперь Никита ведет обычный образ жизни. Профессор Муштак, который оперировал сына, назначил очередное обследование. Пожалуйста, помогите! Я одна воспитываю троих детей. Ольга Мирошкина, Московская область

Детский хирург-уролог клиники Грейт Ормонд Стрит Имран Муштак: «После операции состояние здоровья Никиты значительно улучшилось. Сейчас ему нужно пройти обследование для оценки состояния мочеполовой системы и определения дальнейшей тактики лечения».

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