Пришло время для нового поколения

На минувшей неделе глава Федеральной комиссии США по связи (FCC) Джессика Розенворсель сообщила, что «мобильные сети шестого поколения 6G могут появиться раньше, чем можно было себе предположить». Заявление было сделано спустя несколько дней после совещания представителей администрации Белого дома с американскими телекоммуникационными компаниями и экспертами, на котором обсуждалось развитие и внедрение сетей 6G в США. Некоторые эксперты, впрочем, полагают, что в развитии сетей 6G Китай и ЕС могли продвинуться дальше США, а Южная Корея уже анонсировала запуск новых сетей в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zhang Hengwei / China News Service / Getty Images Фото: Zhang Hengwei / China News Service / Getty Images

Америка, Европа

По мнению главы FCC, власти США будут стараться извлечь уроки, полученные при развертывании сетей предыдущего, пятого поколения (5G) при работе над сетями следующего. Комиссия уже определилась с оптимальным спектром частот, на которых в США будут работать сети 6G, и теперь готовится начать консультации с компаниями и профильными организациями о выработке технических решений. В администрации Байдена подчеркивают приоритетный характер развития в стране современной телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе сетей шестого поколения.

Главным отличием сетей 6G от 5G является скорость передачи данных. Если в сетях 5G она составляет от 1 Гбит/сек до 10 Гбит/сек, что в 30 раз выше, чем в сетях 4G (до 300 Мбит/сек), то в сетях 6G данные могут передаваться в 100 раз быстрее — от 1 Тбит/сек.

Такая скорость будет достигаться в том числе и благодаря более высоким частотам: если для 5G — это 3,4–3,8 ГГц, то в 6G — это спектр от 30 ГГц до 3000 ГГц.

В России развитие 6G может начаться, минуя стадию 5G. Летом прошлого года стало известно, что «Сколтех» и ФГБУ НИИР могут до 2025 года получить более 30 млрд руб. на исследования в области нового стандарта связи 6G. Средства нужны на разработку прототипов оборудования и исследования электромагнитной совместимости и безопасности абонентов. В «Ростехе» «Ъ» заявили, что «разработка стандарта мобильной связи шестого поколения (6G/NET2030) находится на начальной стадии, сейчас очерчены ожидания от стандарта».

Тем временем на минувшей неделе ведущая испанская телекоммуникационная компания Telefonica сообщила о своем вступлении в европейский проект ЕС по развитию сетей шестого поколения под названием ENABLE-6G. Помимо Telefonica в этом проекте принимают участие мадридский научно-исследовательский институт IMDEA Networks Institute, японская технологическая корпорация NEC и международная исследовательско-консалтинговая организация BluSpecs, специализирующаяся на таких направлениях, как интернет вещей, облачные технологии, цифровая инфраструктура и тому подобное. Участники проекта сосредоточат усилия на создании и испытании новых протоколов передачи данных, вопросах защиты и безопасности данных, точности и скорости передачи информации.

Telefonica также принимает участие в другом европейском проекте по развитию 6G — Hexa-X-II, в который входят такие компании, как Telecom Italia, Orange, Nokia и Ericsson. Этот проект осуществляется специальной рабочей группой Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), состоящей из представителей и экспертов Еврокомиссии и телекоммуникационных компаний из профильной ассоциации 6G Industry Association (Ericsson, Nokia, Deutsche Telekom, Orange, Qualcomm, Intel, Siemens, Sony, Vodafone, Turkcell и другие).

Еще в декабре прошлого года Еврокомиссия объявила о начале второго этапа общеевропейской Программы по исследованию и развитию сетей шестого поколения в ЕС. В ходе него (он захватит 2023–2024 годы) рабочая группа SNS JU будет проводить тесты оборудования, пилотную передачу данных и оценку использования нового формата не только для мобильной связи, интернета и мультимедиа, но и для таких отраслей, как транспорт, медицина, сельское хозяйство. Сообщается, что на эти исследования и тесты ЕС выделит около €132 млн.

Следующим этапом должен стать период с 2025 по 2027 год, когда планируется ввод тестовых сетей Pre-6G. С 2028 года должно начаться внедрение полноценных сетей 6G.

Сообщается, что с 2021 по 2027 год ЕС выделит на исследования, развитие и внедрение сетей 6G в рамках рабочей группы SNS JU в общей сложности €900 млн. Такую же сумму в этот период выделят представители частного бизнеса — телекоммуникационные, инфраструктурные компании, операторы связи, разработчики оборудования, ПО, участвующие в программе ЕС по развитию 6G.

6G встает с востока

В марте австралийский Институт стратегической политики (ASPI) выпустил аналитический доклад о том, что Китай обгоняет США в целом ряде критически важных технологий, в том числе в области 6G. По мнению австралийских исследователей, из 44 ключевых областей Китай лидирует в 37. Так, например, из десяти критически важных технологий в области ИИ Китай доминирует в семи.

В области 5G и 6G лидерство Китая ASPI определил как «высокорисковое», подразумевая, что США понадобится какое-то время, чтобы догнать Китай в этом направлении, и что именно в Китае находится большинство исследовательских мощностей в этой области.

По подсчетам ASPI, именно китайские ученые и разработчики выпустили в последние годы больше всего значимых работ в области новых способов беспроводной передачи данных — 29,7% от общего количества. Второе место с большим отрывом занимают исследователи из США — 9,5%, третье — Великобритания с 5,2%. В области передовых технологий по передачи данных при помощи оптических каналов Китай лидирует с долей 37,7%, а США находится на втором месте с долей 12,8%.

Неудивительно, что в последнее время именно китайские компании делают заявления, позволяющие предположить весьма высокий уровень готовности к внедрению сетей шестого поколения. В начале марта третий по величине китайский мобильный оператор China Unicom сообщил, что уже к 2025 году планирует завершить технические изыскания и начать работу по запуску бета-версий первых приложений для сетей 6G. И если официальные китайские власти заявляют, что развертывание сетей шестого поколения в стране намечено лишь с 2030 года, China Unicom планирует разработать «первые компоненты» архитектуры уже в 2025 году.

Другая китайская компания, Huawei, предпочитает делать более осторожные заявления, говоря лишь о «развитии сетей 5,5G». На прошедшем в феврале—марте этого года в Барселоне Всемирном мобильном конгрессе компания фактически представила «дорожную карту» для практического развертывания сетей 5,5G, назвав это уже свершившимся трендом. Старший вице-президент Huawei Ян Чаобинь заявил в Барселоне следующее: «Если 6G пока находится в ранней стадии исследований, то 5,5G уже стала естественной эволюцией сетей 5G».

Топ-менеджер полагает, что компаниям уже необходимо достичь договоренности о стандартизации в области 5,5G, в том числе спектров частот, стандартов оборудования и приложений.

Пока эксперты выясняют, кто лидирует в гонке 6G-технологий — США, ЕС или Китай, Министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи в конце февраля заявило о планах запустить в стране коммерческую сеть 6G уже в 2028 году. По данным источников СМИ, это произойдет на два года раньше, чем планировалось. Сообщается, что активную роль в развитии и внедрении сетей и устройств нового поколения сыграют местные технологические корпорации Samsung и LG, которые не так давно уже оказались в авангарде развития сетей предыдущего, пятого поколения. Как известно, Samsung выпустила первый смартфон для таких сетей — Galaxy S10 5G — еще в 2019 году. И именно Южная Корея в апреле 2019 года стала первой в мире страной, где на национальном уровне заработала сеть 5G.

Евгений Хвостик