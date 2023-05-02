Тем, у кого за 60, сохраняют права

В России резко сократилась практика лишений водительских прав за нарушение скоростного режима. Это выяснил “Ъ”, ознакомившись с судебной практикой применения ст. 12.9 КоАП по итогам прошлого года. Очевидно, к такому результату привел запрет на использование инспекторами ручных радаров для измерения скорости, введенный в прошлом году по решению главы МВД Владимира Колокольцева. Даже граждан, превышающих лимит более чем на 60 км/ч, теперь можно наказать максимум штрафом в 2,5 тыс. руб. (с учетом скидки при оперативной оплате). В МВД прямого ответа на вопрос, связаны ли эти события, не дали. Там лишь подчеркнули, что «с учетом активно развивающейся инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений отмечается положительная тенденция, связанная с формированием законопослушного поведения граждан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Превышающие скорость стали чаще уезжать от лишения прав

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Превышающие скорость стали чаще уезжать от лишения прав

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Анализируя статистику Верховного суда за 2022 год (опубликована в середине апреля), “Ъ” обнаружил, что число граждан, наказанных судами за превышение скорости по ст. 12.9 КоАП, в той части, где речь идет о санкциях за превышение лимита более чем на 60 км/ч (п. 4,5 и 7), существенно сократилось. Штрафами отделались чуть более 1 тыс. человек, лишено прав — 245. Это вдвое меньше, чем в 2021 году (2,2 тыс. штрафов и чуть больше 500 лишений соответственно).

Основная часть нарушений скоростного режима, напомним, фиксируется с помощью камер: штрафы (до 5 тыс. руб.) рассылаются по почте автовладельцам. Если скорость превышена на 60 км/ч (или больше), инспектор вправе направить материалы в суд, который, в свою очередь, по итогам разбирательства оштрафует водителя или лишит его прав. При этом ГИБДД должна предоставить данные о фиксации камерой, но, согласно законодательству, не автоматической.

Ранее сотрудники ДПС использовали на дорогах ручные камеры-детекторы («фены» на водительском сленге) — измерители скорости типа «Бинар» или «Визир». 1 июля 2022 года глава МВД Владимир Колокольцев запретил применять подобные приборы, причем в полиции не объяснили это решение. Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что именно это распоряжение министра и привело к резкому сокращению практики лишений прав за скорость. Это косвенно следует из статистики: основная доля судебных решений по ст. 12.9 в 2022 году вынесена в первом полугодии. В 2023 году “Ъ” таких решений вообще не обнаружил.

С учетом отказа ГИБДД от практики применения «фенов» такая мера наказания, как лишение прав за превышение скорости свыше 60 км/ч, фактически перестает работать, констатирует эксперт по камерам Григорий Шухман. Он напоминает, что штрафы за превышения (в том числе и значительные) можно оплатить со скидкой — максимальная сумма санкции составит 2,5 тыс. руб. Штраф за повторное превышение скорости платится в полном объеме — 5 тыс. руб., но таких решений мало.

“Ъ” попросил МВД подтвердить, связана ли статистика с решением министра. В ведомстве прямого ответа не дали. В полиции рассказали, что в 2022 году ГИБДД возбудила более 660 тыс. дел (на 7% больше, чем в 2021 году) за превышение скорости более чем на 60 км/ч. Сколько из них было направлено в суды — неизвестно. «Лишь в каждом 14-м случае фиксируется превышение скорости на величину более 80 км/ч, а их общее количество сократилось на 12%,— заявили в МВД.— С учетом активно развивающейся инфраструктуры фотовидеофиксации нарушений отмечается положительная тенденция, связанная с формированием законопослушного поведения граждан». По данным ГИБДД, на конец 2022 года в России было 27 тыс. комплексов (на 3,9 тыс. больше, чем в 2021 году), в этом году число камер продолжит расти.

В Москве, напомним, еще до запрета Владимира Колокольцева (начиная с 2017 года) ГИБДД использовало для борьбы с нарушителями скоростного режима систему «Пит-Стоп». Инспектор подключался к стационарной автоматической камере с помощью планшета и по сути использовал автоматический комплекс в «ручном режиме»: нарушителя останавливали сразу после фиксации и составляли протокол, направляя материал в суд. Впрочем, с июля 2022 года судебных решений по ст. 12.9 “Ъ” в Москве не обнаружил — рассматриваются в основном жалобы на ранее вынесенные постановления. На данный момент, по сведениям “Ъ”, «Пит-Стоп» в Москве не применяется, причины неизвестны.

Вернуть практику наказания лишением прав злостных нарушителей скоростного режима можно, но только после внесения поправок к КоАП, считает Григорий Шухман. Нужно четко записать, поясняет эксперт, что в случае остановки водителя непосредственно после фиксации нарушения автоматической камерой и установления его личности может применяться стандартный порядок привлечения к ответственности — с составлением протокола и при необходимости направлением материала в суд. То есть, по сути, речь идет о легализации технологии «Пит-стоп» на федеральном уровне.

В ассоциации ОКО (объединяет операторов систем фотовидеофиксации) считают, что камер для борьбы с гонщиками достаточно. «Автоматизированная система фотовидеофиксации имеет ряд преимуществ перед "ручным" методом контроля,— говорят в организации.— Это и круглосуточная работа при любой погоде, и возможность контролировать несколько полос движения при помощи одной камеры, а также исключение возможных злоупотреблений, случавшихся при "ручном" замере». В ОКО также заметили, что превышение скорости на 60–80 км/ч не массовое нарушение: в Подмосковье, к примеру, в 2021 году доля нарушений было всего 0,3% от общего числа, в 2023-м — 0,24%. По данным ГИБДД, в 2022 году почти пятая часть (19%) всех ДТП связана с нарушением скоростного режима движения.

Иван Буранов