Ни сеть, ни встать

Впервые более чем за два года количество отделений Сбербанка оказалось меньше, чем общее число офисов других банков. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения сети отделений крупнейшего российского банка, в то время как ряд других крупных кредитных организаций увеличивают число отделений. В частности, так делает ПСБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По состоянию на 1 мая число дополнительных офисов всех российских банков без учета Сбербанка достигло 12,09 тыс., превысив количество офисов последнего (12,07 тыс.), свидетельствует статистика ЦБ (.xlsx).

Это произошло впервые с начала 2021 года в результате, в том числе, сокращения филиальной сети Сбербанка. В последние месяцы она уменьшалась на 40–60 офисов в месяц, а в сентябре 2022 года – сразу на 527 отделения (см. “Ъ” от 13 октября 2022 года). В последний раз прирост отделений (на символические семь офисов) у Сбербанка, по данным ЦБ, наблюдался в декабре 2019 года.

За январь-апрель сеть Сбербанка сократилась на 186 отделений с учетом регистрации восьми новых офисов, в том числе двух в Крыму. В то же время остальные банки увеличили число офисов на 122.

В частности, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с начала года общее число офисов банков выросло на 136, достигнув 349 по состоянию на начало мая. Почти все это – отделения ПСБ. По данным сайта ЦБ, всего у банка 347 допофисов, из которых в ДНР — 169, в ЛНР — 124, в Херсонской и Запорожской областях — 54.

Среди тех, кто увеличивал сеть в России, был и Альфа-банк, отмечает председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников. «Это значит, что традиционные банковские сервисы, предполагающие личное общение с клиентами, остаются востребованными. Это необходимо на тех территориях, где пока качество связи, доступность интернета не достигли общенационального уровня. Но, кроме того, есть еще прайвет-банкинг, где вне зависимости от качества связи значение личного общения крайне велико»,— поясняет эксперт.

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, 12 апреля 2023 года: «Очень важно, чтобы этот процесс (сокращение отделений Сбербанка.— “Ъ”) не ударил по тем… клиентам… у которых нет ни смартфона, ни быстрого мобильного интернета, а значит, они просто физически не могут воспользоваться банковскими цифровыми сервисами».

В Сбербанке пояснили, что в сельской местности замещают стационарные офисы на альтернативные форматы обслуживания (мобильные офисы, банкоматы, сервис по снятию наличных на кассах в магазинах) в случае длительной невозможности подбора помещения или персонала. В случае городов, добавили в банке, «если офис имеет невысокий клиентопоток, а в шаговой доступности есть более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор продуктов и сервисов, услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».

Существующая загруженность офисов не очень велика, и, вероятно, их количество будет и дальше сокращаться, ожидает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Тем более, если будет решена задача удаленного открытия счетов и проведения других существенных действий по видеосвязи и прочими удаленными способами»,— говорит он.

К тому же, отмечают эксперты, рентабельность банковских офисов падает. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова выделяет две причины: цифровизация каналов продаж и обслуживания, а также желание клиентов получить быстрый сервис и услугу, что приводит к росту запросов в удаленных каналах. «Банки взяли фокус на трансформацию офисной сети, в том числе на ее сокращение, а точнее, осознанное присутствие»,— подчеркивает она.

Банки оценивают клиентопоток и целесообразность содержания точек сети, продуктовые группы, в том числе нефинансовых сервисов, которые смогут закрыть потребности клиента в физических каналах, добавляет эксперт. Она считает оптимальной моделью «создание новой ценности физического канала для клиентов, чтобы избежать конкуренции с цифровыми каналами». Впрочем, эксперт отмечает важность присутствия банков в офлайн, для «формирования общего ощущения самого бренда».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов