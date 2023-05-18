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Коммерсантъ FM
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Ни сеть, ни встать

Сбербанк сокращает отделения вопреки рыночным тенденциям

Впервые более чем за два года количество отделений Сбербанка оказалось меньше, чем общее число офисов других банков. Это произошло на фоне продолжающегося сокращения сети отделений крупнейшего российского банка, в то время как ряд других крупных кредитных организаций увеличивают число отделений. В частности, так делает ПСБ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По состоянию на 1 мая число дополнительных офисов всех российских банков без учета Сбербанка достигло 12,09 тыс., превысив количество офисов последнего (12,07 тыс.), свидетельствует статистика ЦБ (.xlsx).

Это произошло впервые с начала 2021 года в результате, в том числе, сокращения филиальной сети Сбербанка. В последние месяцы она уменьшалась на 40–60 офисов в месяц, а в сентябре 2022 года – сразу на 527 отделения (см. “Ъ” от 13 октября 2022 года). В последний раз прирост отделений (на символические семь офисов) у Сбербанка, по данным ЦБ, наблюдался в декабре 2019 года.

За январь-апрель сеть Сбербанка сократилась на 186 отделений с учетом регистрации восьми новых офисов, в том числе двух в Крыму. В то же время остальные банки увеличили число офисов на 122.

В частности, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с начала года общее число офисов банков выросло на 136, достигнув 349 по состоянию на начало мая. Почти все это – отделения ПСБ. По данным сайта ЦБ, всего у банка 347 допофисов, из которых в ДНР — 169, в ЛНР — 124, в Херсонской и Запорожской областях — 54.

Среди тех, кто увеличивал сеть в России, был и Альфа-банк, отмечает председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников. «Это значит, что традиционные банковские сервисы, предполагающие личное общение с клиентами, остаются востребованными. Это необходимо на тех территориях, где пока качество связи, доступность интернета не достигли общенационального уровня. Но, кроме того, есть еще прайвет-банкинг, где вне зависимости от качества связи значение личного общения крайне велико»,— поясняет эксперт.

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, 12 апреля 2023 года:

«Очень важно, чтобы этот процесс (сокращение отделений Сбербанка.— “Ъ”) не ударил по тем… клиентам… у которых нет ни смартфона, ни быстрого мобильного интернета, а значит, они просто физически не могут воспользоваться банковскими цифровыми сервисами».

В Сбербанке пояснили, что в сельской местности замещают стационарные офисы на альтернативные форматы обслуживания (мобильные офисы, банкоматы, сервис по снятию наличных на кассах в магазинах) в случае длительной невозможности подбора помещения или персонала. В случае городов, добавили в банке, «если офис имеет невысокий клиентопоток, а в шаговой доступности есть более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор продуктов и сервисов, услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний».

Существующая загруженность офисов не очень велика, и, вероятно, их количество будет и дальше сокращаться, ожидает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. «Тем более, если будет решена задача удаленного открытия счетов и проведения других существенных действий по видеосвязи и прочими удаленными способами»,— говорит он.

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К тому же, отмечают эксперты, рентабельность банковских офисов падает. Директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова выделяет две причины: цифровизация каналов продаж и обслуживания, а также желание клиентов получить быстрый сервис и услугу, что приводит к росту запросов в удаленных каналах. «Банки взяли фокус на трансформацию офисной сети, в том числе на ее сокращение, а точнее, осознанное присутствие»,— подчеркивает она.

Банки оценивают клиентопоток и целесообразность содержания точек сети, продуктовые группы, в том числе нефинансовых сервисов, которые смогут закрыть потребности клиента в физических каналах, добавляет эксперт. Она считает оптимальной моделью «создание новой ценности физического канала для клиентов, чтобы избежать конкуренции с цифровыми каналами». Впрочем, эксперт отмечает важность присутствия банков в офлайн, для «формирования общего ощущения самого бренда».

Ольга Шерункова, Максим Буйлов

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