Отделение, сокращайсь!

Сбербанк продолжает сворачивать сеть отделений, закрыв в сентябре рекордное количество офисов — более 500. Это дает банку существенную экономию, которая может составлять десятки миллиардов рублей в год. С точки зрения продаж отделения порой проигрывают цифровым каналам. Но на фоне проблем с присутствием в зарубежных магазинах приложений наращивать такие доходы становится сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным ЦБ, в сентябре Сбербанк сократил сеть отделений сразу на 527 офисов, до 12,4 тыс. С начала года сеть крупнейшего банка сократилась на 868 отделений. В абсолютном значении объем закрытых подразделений Сбербанка за сентябрь стал максимальным с мая 2006 года. В банке заверили, что при управлении сетью ориентируются «на потребности, интересы и удобство клиентов», а покрытие территорий «сохраняется на прежнем уровне».

В целом по банковской системе без учета Сбербанка в сентябре количество отделений выросло на 41. Положительная динамика наблюдается уже второй раз в этом году (в июле — на 19 отделений). Последний прирост мог произойти за счет активного выхода ПСБ на новые территории. Первые офисы банка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях открылись в июне, уточнили в ПСБ. В августе глава банка Петр Фрадков говорил, что их количество превысило 120. Как пояснили “Ъ” в банке, ПСБ намерен продолжить развитие сети и «поэтапно расширять набор продуктов и услуг».

По мнению собеседников “Ъ” на финансовом рынке, за активными шагами Сбербанка по сокращению сети может стоять желание «ужать» расходы как из-за санкций, так и на фоне кризисного для сектора периода. Кроме того, оптимизация сети идет параллельно с переводом клиентов в цифровые каналы. В 2021 году трансформация и переход клиентов в цифровые каналы позволили Сбербанку сэкономить на операционных затратах 8,9 млрд руб.

«С учетом сложившейся ситуации банки более активно начинают реализовывать оптимизационные мероприятия в жизнь»,— отмечает управляющий директор Axenix Ирина Одинаева. Например, расходы на отделение в среднем в месяц могут составлять 1,5–2 млн руб. Исходя из этого, потенциальная экономия Сбербанка на годовых затратах на содержание закрытых с начала года офисов может составлять 16–21 млрд руб.

Почти все отделения, которые не показывают операционную прибыль, переформатируются или подвергаются сокращению, поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Крупные федеральные банки в основной массе оптимизировали сети еще в 2015–2018 годах. Однако некоторые отделения крупнейшего российского банка, даже убыточные, служили важным элементом финансовой инфраструктуры и сохранения доступности финансовых услуг»,— говорит он. В текущих условиях актуальность таких отделений снижается и на первый план выходят вопросы операционной эффективности, полагает господин Уклеин.

Сейчас большинство клиентов, подчеркивают в Сбербанке, пользуются мобильным приложением. Исходя из раскрытых данных на конец 2021 года, месячная аудитория приложения оценивалась в 71,3 млн человек. С точки зрения продаж банковские отделения порой проигрывают мобильному приложению и чаще являются расходной составляющей, нежели генератором маржинальности, отмечает госпожа Одинаева. Так, по итогам 2020 года (более поздних данных нет) доля продаж в цифровых каналах основных продуктов розничного бизнеса Сбербанка составила 55%. У ВТБ по итогам первого полугодия 2022 года доля онлайн-продаж розничных продуктов также превысила 50%.

Ситуацию осложняет позиция американской компании Apple, которая регулярно удаляет приложения российских банков из магазина AppStore. Впрочем, с той же регулярностью, хотя и с некоторыми задержками, на этом сервисе появляется аналог приложения, в том числе Сбербанка — СБОЛ. Даже в условиях санкций, отмечает госпожа Одинцова, банки находят способы развивать цифровые каналы, и тренда на сокращение числа отделений не изменить.

Ольга Шерункова