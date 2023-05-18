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Коммерсантъ FM
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Прибыль «Фосагро» по МСФО в первом квартале 2023 года снизилась на 35%

Чистая прибыль производителя удобрений «Фосагро» по МСФО в первом квартале 2023 года снизилась на 35%, до 28 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль уменьшилась на 42,8%, до 33,9 млрд руб., следует из отчета «Фосагро».

Прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) опустилась на 36,8%, до 55,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA — на 43,7%, до 48,98 млрд руб. Свободный денежный поток вырос на 29%, составив 43,4 млрд руб.

Выручка компании снизилась на 36% год к году, до 116,2 млрд руб. Размер чистого долга — 142,4 млрд руб. Производство минеральных удобрений и прочей продукции химического комплекса превысило 2,8 млн т.

Лусине Баласян

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