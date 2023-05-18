Лисин, Усманов и Скоч попали в список Forbes россиян с наибольшими доходами от дивидендов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы. Среди них несколько оказались несколько бизнесменов, имеющих активы в Черноземье.

Рейтинг возглавил владелец металлургического холдинга НЛМК (основная площадка в Липецкой области), железнодорожного оператора «Первая грузовая компания» и «Первой портовой компании» Владимир Лисин с доходом почти 514 млрд руб.

На втором и третьем месте — также металлурги: гендиректор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов (345,2 млрд руб.) и Алишер Усманов (281,4 млрд руб.). Источники дохода господина Мордашова — «Северсталь» (с Яковлевским ГОКом в Белгородской области), Nordgold, TUI, «Свеза»; господина Усманова — «Металлоинвест» (основные активы в Белгородской и Курской областях), «Мегафон», «Коммерсантъ».

«Металлоинвест» и «Мегафон» также являются источниками дохода для Андрея Скоча и его семьи (171,5 млрд руб. и седьмое место). С 1999 года Андрей Скоч — депутат Госдумы, а его активами владеют его отец Владимир и дочь Варвара.

В рейтинге оказались также заработавшие на сельском хозяйстве Вадим Мошкович (40-е место, основатель холдинга «Русагро» с активами практически во всех регионах Черноземья) и семья Лидии Михайловой (49 место, контролирует холдинг «Черкизово»).

За три года 50 предпринимателей, вошедших в рейтинг, получили от своих активов почти 3,9 трлн рублей дивидендов, подсчитали в Forbes. Шесть участников этого списка никогда не были в рейтинге миллиардеров Forbes.

Мария Старикова

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