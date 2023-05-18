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Коммерсантъ FM
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Похороны королевы Елизаветы II обошлись бюджету Великобритании почти в £162 млн

Период 11-дневного национального траура и похороны королевы Елизаветы II обошлись налогоплательщикам Великобритании в £161,743 млн. Об этом сообщил в ответном письме на запрос британского Парламента первый заместитель министра финансов Джон Глен.

Отметив, что кончина ее величества и период национального траура были «моментом огромного национального значения», замминистра пояснил, что задача правительства тогда состояла в том, чтобы обеспечить достойное проведение этих мероприятий, дать возможность сотням людей отдать дань уважения монарху, гарантируя при этом безопасность граждан. В связи с этим самые значительные расходы были у Министерства внутренних дел — £73,68 млн. Министерство культуры, средств массовой информации и спорта потратило £57,42 млн. Кроме того, были выделены £18,765 млн для компенсации расходов правительства Шотландии и £2,202 млн — правительства Уэльса. Еще чуть более чем по £2 млн потратили Министерство транспорта, иностранных дел, обороны и Северной Ирландии.

Фотогалерея

Похороны Елизаветы II

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Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия&lt;br> На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия
На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принц Гарри на церемонии похорон

Принц Гарри на церемонии похорон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Местные жители провожали Елизавету II

Местные жители провожали Елизавету II

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Фото: Petr David Josek, Pool / AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Фото: Reuters

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Фото: Reuters

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Фото: Reuters

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер&lt;br> На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер
На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Фото: Reuters

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Фото: Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Похоронная процессия Елизаветы II

Похоронная процессия Елизаветы II

Фото: Reuters

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Фото: Reuters

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Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия
На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принц Гарри на церемонии похорон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Местные жители провожали Елизавету II

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Король Великобритании Карл III

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Принцесса Шарлотта и принц Джордж

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии

Фото: Petr David Josek, Pool / AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой

Фото: Reuters

Император Японии Нарухито (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу)

Фото: Reuters

Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой

Фото: Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре)

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI

Фото: Reuters

Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер
На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева)

Фото: Reuters

Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон

Фото: Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс

Фото: Reuters / Phil Noble/Pool

Похоронная процессия Елизаветы II

Фото: Reuters

Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI

Фото: Reuters

Смотреть

Алена Миклашевская

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