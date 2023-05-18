Похороны королевы Елизаветы II обошлись бюджету Великобритании почти в £162 млн

Период 11-дневного национального траура и похороны королевы Елизаветы II обошлись налогоплательщикам Великобритании в £161,743 млн. Об этом сообщил в ответном письме на запрос британского Парламента первый заместитель министра финансов Джон Глен.
Отметив, что кончина ее величества и период национального траура были «моментом огромного национального значения», замминистра пояснил, что задача правительства тогда состояла в том, чтобы обеспечить достойное проведение этих мероприятий, дать возможность сотням людей отдать дань уважения монарху, гарантируя при этом безопасность граждан. В связи с этим самые значительные расходы были у Министерства внутренних дел — £73,68 млн. Министерство культуры, средств массовой информации и спорта потратило £57,42 млн. Кроме того, были выделены £18,765 млн для компенсации расходов правительства Шотландии и £2,202 млн — правительства Уэльса. Еще чуть более чем по £2 млн потратили Министерство транспорта, иностранных дел, обороны и Северной Ирландии.