Похороны королевы Елизаветы II обошлись бюджету Великобритании почти в £162 млн

Период 11-дневного национального траура и похороны королевы Елизаветы II обошлись налогоплательщикам Великобритании в £161,743 млн. Об этом сообщил в ответном письме на запрос британского Парламента первый заместитель министра финансов Джон Глен.

Отметив, что кончина ее величества и период национального траура были «моментом огромного национального значения», замминистра пояснил, что задача правительства тогда состояла в том, чтобы обеспечить достойное проведение этих мероприятий, дать возможность сотням людей отдать дань уважения монарху, гарантируя при этом безопасность граждан. В связи с этим самые значительные расходы были у Министерства внутренних дел — £73,68 млн. Министерство культуры, средств массовой информации и спорта потратило £57,42 млн. Кроме того, были выделены £18,765 млн для компенсации расходов правительства Шотландии и £2,202 млн — правительства Уэльса. Еще чуть более чем по £2 млн потратили Министерство транспорта, иностранных дел, обороны и Северной Ирландии.

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На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа) Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принц Гарри на церемонии похорон Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Местные жители провожали Елизавету II Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Король Великобритании Карл III Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Reuters Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии Фото: Petr David Josek, Pool / AP Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Фото: Reuters Император Японии Нарухито (в центре) с супругой Фото: Reuters Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу) Фото: Reuters Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой Фото: Reuters Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре) Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI Фото: Reuters Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер

На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) Фото: Reuters Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон Фото: Reuters Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Похоронная процессия Елизаветы II Фото: Reuters Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 23 Тело Елизаветы II перевезли из Шотландии, где она умерла, в Виндзор, откуда и началась похоронная процессия

На фото: король Великобритании Карл III (в центре), принцесса Анна (четвертая справа) и принц Эндрю (третий справа) Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото В мероприятии были задействованы музыканты военного оркестра шотландских и ирландских королевских полков, королевские конные гвардейцы, военнослужащие королевской гвардейской дивизии (на фото), представители геральдической палаты и служащие королевского двора Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото За шествием по четырехкилометровой аллее, ведущей от Большого Виндзорского парка до замка, наблюдали местные жители Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принц Гарри на церемонии похорон Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Слева направо: принц Джордж, королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кэтрин Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принцесса Беатрис Йоркская (справа) и ее сестра Евгения Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Процессия, направлявшаяся к часовне Святого Георгия на территории резиденции, сопровождалась пушечными выстрелами с интервалами в одну минуту Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Местные жители провожали Елизавету II Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Король Великобритании Карл III Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Reuters Президент США Джо Байден (в центре) с супругой на церемонии Фото: Petr David Josek, Pool / AP Премьер-министр Канады Джастин Трюдо с супругой Фото: Reuters Император Японии Нарухито (в центре) с супругой Фото: Reuters Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (слева сверху) с супругой и нынешний премьер-министр Лиз Трасс (справа снизу) Фото: Reuters Бывший король Испании Хуан Карлос I (в центре) с супругой Фото: Reuters Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (в центре) Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Слева направо сверху вниз: королева Бельгии Матильда, rороль Бельгии Филипп, королева Испании Летиция, король Испании Фелипе VI, королева Дании Маргрете II, королева Швеции Сильвия, король Швеции Карл Густав XVI Фото: Reuters Церемонию прощания в часовне Святого Георгия провел декан Виндзора епископ Дэвид Коннер

На фото: президент США Джо Байден (сверху справа), президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) Фото: Reuters Справа налево: бывшие британские премьер-министры Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй с супругом, Борис Джонсон Фото: Reuters Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis/Pool Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс Фото: Reuters / Phil Noble/Pool Похоронная процессия Елизаветы II Фото: Reuters Церемония прощания с королевой Елизаветой II в мемориальной часовне Георга VI Фото: Reuters Смотреть

Алена Миклашевская