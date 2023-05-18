НАТО разрабатывает план обороны на случай конфликта с Россией

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе 11-12 июля планирует утвердить «тысячи страниц секретных военных планов» на случай возможной конфронтации с Россией, пишет Reuters. По данным агентства, в этих документах впервые со времен холодной войны будет описана стратегия обороны от российских сил.

Reuters уточняет, что прежде НАТО не считало необходимым составлять подобные планы, поскольку речь шла о конфликтах меньшего масштаба, как в Афганистане и Ираке. Однако сейчас альянс намерен сконцентрироваться на модернизации своих сил и логистики, пишет агентство.

По данным испанской газеты El Pais, в документе объемом около 4 тыс. страниц содержатся планы по обновлению информацию о различных угрозах, исходящих от России, а также подготовки возможных ответов НАТО. Среди угроз от России, пишет El Pais со ссылкой на источник в НАТО,— применение военной силы, кибератака или «гибридная атака».

Обновление оборонной стратегии обсуждалась 10 мая на встрече командования стран НАТО в Брюсселе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Детали не приводились, однако господин Столтенберг сказал, что в скором времени члены НАТО и их союзники будут знать, «какие силы и возможности необходимы» и где их развертывать.

Газета The New York Times писала, что боевые действия на Украине подтолкнули Североатлантический альянс к решительным действиям, которые делают его боеспособным блоком, каким НАТО было во времена холодной войны. По данным NYT, сейчас НАТО развернуло многонациональные войска в восьми странах вдоль восточной границы с Россией, также ставит задачу быстрого выдвижения ВС на места в случае необходимости.

После присоединения Крыма к России в 2014 году на базе НАТО создали объединенную оперативную группу повышенной готовности для развертывания в случае начала военного конфликта. В группу входят 11,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, альянс увеличил численность сил быстрого реагирования до 40 тыс. В 2022 году сообщалось о планах увеличить их количество до 300 тыс. Также в 2014 году началось усиление присутствия НАТО в Восточной Европе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян