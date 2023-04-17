NYT: НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах

Боевые действия на Украине подтолкнули Североатлантический альянс к решительным действиям, которые делают его боеспособным блоком, каким НАТО было во времена Холодной войны. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT), издание отмечает, что изменения в альянсе начали происходить с 2014 года. Сейчас он развернул многонациональные войска в восьми странах вдоль восточной границы с Россией, также ставит задачу быстрого выдвижения ВС на места в случае необходимости, пишет NYT.

«НАТО — это организация, которая взяла отпуск и отстранилась от исторических событий»,— считает бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер. По его мнению, действия российского руководства «напомнили нам, что мы должны думать об обороне, и думать об этом коллективно».

Американцы снова в центре обороны Европы, решая вместе с Североатлантическим альянсом, как именно Америка будет защищать Европу, заявил высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности. Впервые со времен Холодной войны восточноевропейские страны будут точно знать, что НАТО намеревается сделать для их защиты, отметил чиновник.

Альянс номинально может при необходимости разместить 13 корпусов численностью от 40 тыс. до 50 тыс. человек в каждом для проведения военных действий, пишет NYT. Но реальная, готовая к развертыванию численность ВС НАТО не соответствует этому, признают высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса.

На следующем саммите НАТО в июле будет согласован новый план расходов, в котором от стран-участниц потребуется потратить на вооружение минимум 2% ВВП. Если крупные страны потратят от 2,5% до 3% ВВП на вооруженные силы в течение следующего десятилетия, этого должно быть достаточно, сказал высокопоставленный представитель альянса.

В декабре НАТО установило военный бюджет на 2023 год на уровне €1,96 млрд, что на 25,8% больше, чем в 2022 году.

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Мария Федотова